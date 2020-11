Ceilândia será o novo lar da Casa da Mulher Brasileira

Secretaria da Mulher abre edital para locação de imóvel, em contrato inicial de 24 meses

Agência Brasília

Foi publicado no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (11) o edital de chamamento para locação de um imóvel para o qual será transferida a sede da Casa da Mulher Brasileira (CMB) do Distrito Federal. O contrato inicial será de 24 meses, contados a partir data da assinatura, com possibilidade de ser prorrogado a critério da administração. A propriedade deve ter uma área útil de 1,9 mil metros até 2,3 mil metros quadrados, com localização na Região A de Ceilândia.

A mudança de endereço da CMB se deve ao fato de que o prédio atual da Casa da Mulher, instalado na Asa Norte, foi interditado pela Defesa Civil por problemas estruturais. Sem previsão para o início das obras de recuperação do imóvel, responsabilidade do governo federal, e tendo em vista a necessidade de um equipamento para atendimento multidisciplinar de mulheres em situação de risco – serviço interrompido há mais de dois anos –, a Secretaria da Mulher tomou a decisão de fazer essa transferência de endereço. Assim, a instituição vai garantir o urgente acolhimento às vítimas de violência, autorizado pelo governo federal em setembro deste ano.

A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra, no mesmo espaço, diferentes serviços especializados para atendimento dos mais diversos tipos de violência contra a mulher: Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção de Autonomia Econômica; Espaço de cuidado das crianças – Brinquedoteca; Alojamento de Passagem; e Central de Transportes.

O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será de até dez dias corridos, até as 17h, contados a partir da publicação do edital. A Secretaria da Mulher reserva-se ao direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades do órgão, que estejam dentro das especificações legais e submetidos à avaliação de preço de mercado. As propostas que não atenderem às exigências do edital não serão consideradas.

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail comissaocmb@mulher.df.gov.br ou pelos seguintes telefones: (61) 3212-3619 ou 3212-3604. Acesse o edital pelo site http://www.mulher.df.gov.br/cmb-editalchamamentopublico/.

* Com informações da Secretaria da Mulher