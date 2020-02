Ceilândia terá mudanças no transporte Coletivo a partir desta segunda-feira (17)

O transporte coletivo no DF terá mudanças em Ceilândia a partir desta segunda-feira (17). Os passageiros da M Norte passam a contar com uma nova linha, enquanto outras terão trajeto alterado e horários ampliados para melhor atender aos moradores de Setor O, Via Oeste e Sol Nascente. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) promove as modificações após estudos técnicos e sugestões feitas pelos próprios usuários.

As linhas 0.949, 949.1, 0.918 e 323.2 deixam de ter origem na M Norte e passam a sair do Terminal do Setor O. Com a alteração elas vão atender aos moradores da Via Oeste, que poderão pegar ônibus para Arniqueiras, Águas Claras, Sudoeste, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Cruzeiro e W3 Sul. Além disso, a 0.949 terá aumento de cinco viagens, e a 949.1 ganhará o reforço de 13 horários.

Já as viagens da circular 364.3 ficarão mais ágeis, com origem no Condomínio Pinheiros, no Sol Nascente, e trajeto estendido até o JK Shopping – atualmente, a linha vai somente até Ceilândia Centro. Ela também terá o reforço de 14 horários.

Devido à mudança, a linha deixa de operar pela M Norte, que podem utilizar a 364.2 ou a 0.364, fazendo integração nas estações do Metrô que ficam em Ceilândia e em Taguatinga Centro.

Por sua vez, a circular 0.358 terá redução de horários (de 34 para 14 nos dias úteis e de 19 para 10 aos sábados), mas os usuários que a utilizam não serão prejudicados, pois a 0.949 e a 949.1 fazem trajeto sobreposto ao da 0.358, com 41 viagens no total.

Nova linha

Também a partir de 17 de fevereiro os passageiros da M Norte vão passar a contar com uma nova linha de ônibus. A 364.4 foi criada para circular entre a Via-M5 e a estação do Metrô de Ceilândia Centro. Serão 13 viagens nos dias úteis, 11 aos sábados e oito aos domingos. A tarifa será de R$ 2,70.

SERVIÇO:

Novidades a partir do dia 17 de fevereiro

0.949

Novo itinerário: Setor O (VIA O-2) / M Norte / Taguatinga Centro / Arniqueiras (ADE) / Águas Claras.

Reforço de horários:

Segunda a sexta: de 22 para 26

Sábado: de 14 para 15

949.1

Novo itinerário: Setor O (VIA O2) / M Norte / Taguatinga Centro / Águas Claras / Arniqueiras (ADE).

Reforço de horários:

De segunda a sexta: de 19 para 26

Sábado: de 12 para 15

Domingo: de 7 para 10

0.918

Novo itinerário: Setor O (via O2) / M Norte (EPTG) / SIA / Cruzeiro / Sudoeste

323.2

Novo itinerário: Setor O (VIA O2) / M Norte – L / W3 Sul (SIG – 716 Sul) | *a linha passará a ser semiexpressa, operando pela faixa exclusiva da EPTG e sem parar nos abrigos do canteiro central

364.3

Novo itinerário: Condomínio Pinheiros / Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho II) / Ceilândia Centro / JK Shopping

Reforço de horários:

De segunda a sexta: de 56 para 66

Sábado: de 39 para 46

Domingo: de 23 para 27

Nova linha:

364.4

Itinerário: M Norte (VIA M5) IFB/Condomínios/Posto de Saúde/Estação do Metrô Ceilândia Centro

Tarifa: R$ 2,70

Horários:

Segunda a Sexta

05:10 06:00 06:50 08:10 09:10 10:10 11:10 16:10 17:10 18:10 19:40 21:10 22:25 07:00 08:40 10:20 12:00 14:30 16:10 17:50 19:30

Sábado

06:00 06:50 07:40 08:30 10:10 11:50 15:10 16:50 18:30 19:20 20:10 05:10 06:00 06:50 08:10 09:10 10:10 11:10 16:10 17:10 18:10 19:40 21:10 22:25 07:00 08:40 10:20 12:00 14:30 16:10 17:50 19:30

Domingo

07:00 08:40 10:20 12:00 14:30 16:10 17:50 19:30

*Com informações da Agência Brasília