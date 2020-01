Em busca de crescimento no cenário futebolístico do Distrito Federal, o Ceilândia optou por investir em uma novidade pouco convencional para esta temporada. Depois de alinhar uma parceria com o Grêmio Barueri, a equipe candanga contratou Olimar Tesser, experiente hipnólogo que trabalhará aspectos mentais do time. As informações são do Gazeta Esportiva.

Henrique Barbosa, presidente do Grêmio Barueri, explica por que o clube optou por apostar no profissional que aplicará atividades práticas nem um pouco ortodoxas. De acordo com o mandatário, a ideia é buscar um modelo inovador de administração do futebol.

“Nós fizemos uma parceria com o Ceilândia, assumimos a gestão do futebol. Vamos disputar o campeonato candango de 2020 e contratamos o Tesser para ser o nosso hipnólogo. A gente está apostando em um trabalho diferenciado, com atletas jovens, no modelo de gestão que o Red Bull Bragantino vem executando. Estamos apostando nessa inovação, com um trabalho motivacional e mental. Com a experiência que o Tesser tem, a gente busca fazer um futebol forte e fazer a diferença no Distrito Federal”, pontuou o presidente.

“Nós vamos ter a dinâmica de caco de vidro, de quebrar madeira, de entortar o ferro na garganta, de andar na brasa. Vamos ter um treinamento de três dias de imersão com a equipe toda, comissão técnica, três dias seguidos sem dormir na pré-temporada do time”, completou. Matéria completa do Gazeta Esportiva aqui.