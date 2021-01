Equipamentos serão distribuídos em pontos de maior circulação, conforme demandas encaminhadas pela comunidade

Agência Brasília

A maior cidade do Distrito Federal ganhará reforço na coleta seletiva. Até fevereiro, Ceilândia vai receber 13 papa-recicláveis, a serem distribuídos em pontos estratégicos e de maior demanda entre Ceilândia Sul e Norte, Ceilândia Centro, P Sul, P Norte, Setor O e Expansão, QNQ, QNR e Condomínio Privê.

Os contêineres, com capacidade para 2,5 metros cúbicos (2,5 mil litros), possuem aviso do material aceito: papel, papelão, metal, plástico e embalagem longa vida – como as tradicionais caixas de leite. A cidade continuará com o serviço de coleta porta a porta, feita pelas equipes do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Os contêineres têm todas as indicações sobre materiais que podem ser depositados | Foto: Divulgação/Ascom Ceilândia

Em busca de alternativas para combater o descarte irregular de resíduos com ações de cercamento de terrenos e implantação de campos de areia para a comunidade, a Administração Regional de Ceilândia, por meio de parceria entre o SLU, investe na instalação dos novos equipamentos para manter uma cidade mais limpa, organizada e ecologicamente correta.

“O descarte de lixo em Ceilândia tem sido um problema”, explica o chefe de gabinete da administração da cidade, Cleber Monteiro. “Com a chegada dos novos papa-recicláveis, a comunidade terá mais opção de onde deixar o material reciclável, evitando o descarte na rua, onde o resíduo pode parar nas bocas de lobo, consequentemente entupindo e causando alagamentos.”

Moradora de Ceilândia Sul, a costureira Sandra de Aquino Lucena, 54 anos, elogia a medida. “Já coloco meu lixo nos dias que a coleta seletiva passa, mas com os papa-recicláveis posso deixar de imediato, o que vai facilitar a limpeza do meu terreno e da minha cidade”, valoriza.

* Com informações da Ascom Ceilândia