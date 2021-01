Centros de Juventude abrem atividades do ano

Curso e oficinas on-line oferecidos pelo CJ apresentam as aulas inaugurais

Agência Brasília

A semana começou com trabalho e aprendizagem nas unidades do Centro de Juventude (CJ) do DF. Nesta segunda-feira (11), pela manhã e à tarde, foram ministradas as aulas inaugurais on-line das oficinas da série Cozinha de Sucesso e do curso profissionalizante de Assistente Administrativo, formações oferecidas pela Secretaria de Juventude (Sejuv). Participaram da abertura oficial o secretário de Juventude, Kedson Rocha, e do deputado Delmasso, vice-presidente da Câmara Legislativa do DF.

Conduzidas pelo chefe de cozinha Eduardo Henrique, as atividades das oficinas culinárias – Panificação e Alimentação Fit – foram planejadas para permitir um aproveitamento prático aos jovens, capacitando-os para entrarem no mercado de trabalho. O curso de Assistente Administrativo, por sua vez, teve a aula magna ministrada pela professora Gabriela Oliveira. Com a meta de qualificar jovens para atender a demanda de profissionais dessa área, esse curso, que dará certificação aos participantes, oferece conhecimentos de gestão financeira, organização de arquivos, gerência de informações e revisão de documentos, entre outras atividades. Até hoje, desde que o curso foi criado, já foram formados 433 jovens.

“Iniciamos o ano com a abertura dessas turmas, e eu não poderia estar mais animado, pois sei o quanto todos esses conhecimentos e essas capacitações são importantes para os jovens”, declarou o secretário da Juventude. “O Governo do Distrito Federal está atento às necessidades dos jovens, e estamos de portas abertas porque realmente acreditamos em vocês.”

Motivação

Na abertura das aulas da oficina de panificação, o deputado Delmasso destacou: “A panificação foi uma das poucas áreas do comércio que não foram prejudicadas pela pandemia, e eu vejo essa oficina como uma oportunidade de profissionalização extremamente importante, já que os alunos terão a oportunidade de aprender sobre algo que o mercado está realmente absorvendo mesmo em meio ao cenário atual”.

Também participou das aulas inaugurais a assistente social Eliane Salzano, que exibiu vídeos motivacionais para os alunos. “Mesmo com todos os desafios que podem surgir durante o percurso, acreditem em vocês, no potencial de vocês”, falou aos alunos. “Dediquem-se e permaneçam, que vai valer a pena e nós estaremos aqui para ouvi-los, aconselhá-los e ajudá-los”.

O deputado Delmasso reforçou, entre os alunos, a importância de participar das atividades. “Não deixe ninguém dizer que vocês não são capazes ou que um sonho é muito grande para vocês”, disse. “Pela minha história de vida, eu posso assegurar que, quando temos um sonho, acreditamos nele e corremos atrás, é Deus quem dá a palavra final; e com toda certeza, a palavra dEle para vocês é de bênção e de vitórias. Por isso, acreditem em vocês e nos seus sonhos”.

Seguem abertas as inscrições para a oficina de Teatro, que começa no dia 14, e para o curso profissionalizante de Empreendedorismo Digital, com início no dia 18. Para se inscrever nas atividades do Centro da Juventude, basta acessar o site do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap). Todos os cursos e oficinas ministrados no CJ são gratuitos e terão emissão de certificados para aqueles que concluírem pelo menos 75% das atividades propostas.

* Com informações da Sejuv