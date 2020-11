Cerca de 700 novas lixeiras estão sendo instaladas em Ceilândia

O pedido foi feito pela Administração Regional que mapeou os principais pontos da cidade

Quem circula e anda pela maior cidade do Distrito Federal começou a perceber que novas lixeiras estão sendo instaladas pelo SLU, em Ceilândia. Desde o dia (10), a região passou a receber 698 papeleiras que já foram instaladas em Vias da QNQ, QNR, P Norte e Setor O.

O pedido para as novas lixeiras foi feito pela Administração de Ceilândia que mapeou os principais pontos da região com maior necessidade além de locais de maior movimento.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que o pedido ao SLU foi realizado após equipes da Administração realizar um levantamento dos locais onde não havia as lixeiras. “ Esperamos com essas novas lixeiras que à comunidade possa descartar os resíduos no local certo e evite que o lixo possa parar na rua e, consequentemente nas bocas de lobo. Também faço um apelo para que a população cuide e fiscalize contra o vandalismo”, enfatizou Marcelo Piauí.

A secretária do lar Maria do Socorro, de 41 anos, moradora da QNR 05, diz que o ponto de ônibus da quadra não tinha lixeira, o que dificultava descartar o lixo de forma apropriada. “ Eu pego ônibus todos os dias aqui. Sempre coloquei meu lixo na minha bolsa, mas muitos jogam no chão. Agora, com a nova lixeira instalada não tem desculpa de jogar papel na rua”, disse a ceilandense.

A primeira etapa da instalação dos novos equipamentos vai contemplar paradas de ônibus, hospitais, escolas, pontos de encontros comunitários, quadras poliesportivas e praças, preferencialmente sendo colocadas em postes de iluminação pública. As outras fases vão incluir parques, áreas verdes, revisões em equipamentos públicos, atendimentos a áreas residenciais e solicitações oriundas da ouvidoria do GDF.

*Informações da adm. de Ceilândia