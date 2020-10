Cerrado Crew: Grupo de Ceilândia retorna com single de “De Volta Pro Futuro”

Grupo criado em Ceilândia, Cerrado Crew está de volta com um Boom bap forte e uma lírica que lembra os RAPs dos anos 90. Formado por Thiago Raiz, Chikó MC e Rafael Pirulito, o grupo surgiu em meados de 2010, após várias sessões de freestyle em Ceilândia. Logo após esses encontros, os membros que participavam das pequenas reuniões tiveram a ideia de formar o grupo e se lançar no mercado do RAP do Distrito Federal.

O primeiro EP, intitulado “Novo Tempo”, conta com 8 faixas e foi lançado em 2013. O disco traz em suas letras mensagens conscientes e de protestos contra as políticas públicas voltadas para a periferia.

Após o lançamento do primeiro disco, o grupo fez pequenas apresentações em festivais e festas locais em várias cidades espalhadas por Brasília, sempre tentando resgatar a essência do Hip Hop e fazendo críticas ao sistema.

Devido às dificuldades e falta de apoio a cultura local e ao RAP, o grupo ficou sem lançar músicas por 5 anos, voltando agora com força total com sua música “De Volta para o Futuro”, lançada na última quinta-feira (22) em todas as plataformas digitais e com a participação de Codinome Cocha.

O Cerrado Crew, que está com vários novos projetos, garante que novas músicas serão lançadas em breve.

*Com informações do Jornal do Rap