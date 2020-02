CIL abre, nesta sexta-feira (7), inscrições para comunidade

As inscrições para as vagas remanescentes destinadas à comunidade em geral começam nesta sexta-feira (7). O link para realizar a inscrição será divulgado a partir das 14h e os interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação.

O sorteio eletrônico será no dia 11 de fevereiro e o resultado está previsto para sair no mesmo dia. As matrículas deverão ser efetivadas nos dias 12 e 13 de fevereiro, no CIL em que a pessoa for contemplada com a vaga. Para a comunidade, é realizada apenas uma chamada.

Confira mais informações

*Com informações da Secretaria de Educação