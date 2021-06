CILs abrem período para inscrições nesta terça-feira (29)

Estudantes da rede pública de ensino têm até 18 de julho para efetivar o cadastro. Ao todo, são 17 centros interescolares de línguas do DF

Agência Brasília

Alunos de escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE) interessados em cursar uma língua estrangeira podem se inscrever para concorrer a uma vaga nos centros interescolares de línguas (CILs). As inscrições para o segundo semestre deste ano estão abertas do dia 29 deste mês (terça) a 18 de julho, exclusivamente pelo site da SEE, em link a ser disponibilizado para essa finalidade.

Ao todo, a Secretaria de Educação possui 17 unidades do Centro Interescolar de Línguas. Os idiomas oferecidos são inglês, francês, japonês e espanhol. Cada estudante poderá se inscrever em até quatro opções de CIL e de língua estrangeira, conforme a oferta disponibilizada.

Neste primeiro período de inscrições, podem se cadastrar apenas alunos matriculados em escolas da Secretaria de Educação, que estão cursando séries a partir do sexto ano do ensino fundamental, do ensino médio e do segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no ano letivo de 2021. O estudante deve escolher o curso e a turma no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

Os resultados dos sorteios eletrônicos estão previstos para ser divulgados em 28 de julho e 4 de agosto – primeira e segunda chamadas – pelo site da Secretaria de Educação. A consulta ao resultado é de inteira responsabilidade do candidato.

O período e as orientações para a efetivação de matrículas serão informados posteriormente, também no site.

Inscrições para a comunidade

As inscrições para as vagas remanescentes destinadas à comunidade em geral estão previstas para 11 e 12 de agosto.

O sorteio das vagas para esses candidatos também será feito eletronicamente.

O período e as orientações para a efetivação de matrículas serão divulgados posteriormente.

Veja onde estão localizados os centros interescolares de línguas

*Com informações da Secretaria de Educação