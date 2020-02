Codeplan tem vaga de estágio para estudantes de ensino superior, médio e EJA

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) está com dois processos seletivos de estágio abertos para estudantes do ensino médio regular, ensino médio profissionalizante, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino superior.

Para concorrer às vagas de níveis médio regular, profissionalizante e EJA, os candidatos deverão ter, no mínimo, 16 anos de idade. Ao todo, serão 8 vagas para atuar na Diretoria Administrativa e Financeira do órgão, nos turnos matutino e vespertino. As inscrições vão até 28 de fevereiro.

As vagas de nível superior são para estudantes regularmente matriculados nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Design, a partir do 3° período. Os candidatos deverão ter, no mínimo, 18 anos de idade. São 2 vagas para atuar na Assessoria de Comunicação da Companhia, com horário flexível. As inscrições seguem até 6 de março.

O valor da bolsa-estágio para nível médio regular, profissionalizante e EJA é de R$ 360,00, acrescido de R$ 11,00 por dia trabalhado, referente ao auxílio-transporte. A carga horária é de 20 horas semanais, distribuídas em até 4 horas diárias de segunda a sexta.

Para o nível superior, o valor da bolsa-estágio varia conforme a carga horária: R$ 500,00 para 20 horas semanais e R$ 750,00 para 30 horas semanais, ambas acrescidas de auxílio-transporte.

Interessados devem acessar o endereço eletrônico codeplan.df.gov.br/selecao-de-estagiarios e consultar o edital do processo seletivo para o qual desejam se candidatar.