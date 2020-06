Codhab divulga lista de candidatos que manifestaram interesse no Parque dos Ipês – Crixá

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulga a lista dos candidatos que manifestaram interesse no empreendimento Parque dos Ipês – Crixá, em São Sebastião.

As indicações dos candidatos serão por ORDEM DE PONTUAÇÃO, conforme disponibilidade de unidades habitacionais e os critérios da Lei nº 3.877/06.

O atendimento para realizar/atualizar o Cadastro Único será feito por telefone pelos funcionários da Companhia, a fim de garantir a segurança de todos e cumprir as orientações do GDF no combate e prevenção à Covid-19.

Após aprovação no agente financeiro – Caixa Econômica Federal, os candidatos serão convocados para formalizar dossiê.

O empreendimento Parque dos Ipês – Crixá, é destinado para os candidatos da faixa de renda 1 (R$ 0 a R$ 1.800). As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.



Confira a lista abaixo:

Lista de candidatos