Codhab volta com atendimento presencial

Para evitar aglomeração de pessoas, é preciso fazer o agendamento prévio usando aplicativo ou site

Suspensos desde o início da pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) retornaram com novas regras para evitar a disseminação do coronavírus. A decisão visa dar continuidade às atividades essenciais relativas à política habitacional empreendida pela companhia.

Pessoas interessadas no serviço presencial deverão agendar atendimento por meio de aplicativo ou pelo site da Codhab, para evitar aglomeração. A utilização da máscara facial é obrigatória para todos, caso contrário não será permitida a entrada nos postos.

A Codhab tem adotado todos os protocolos de segurança definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como higienização dos locais de atendimento, distanciamento mínimo de 2 metros das pessoas, disponibilização de álcool gel e aferição de temperatura na população e servidores.

Agende seu atendimento pelo site da Codhab.

* Com informações da Codhab