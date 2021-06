Colégio Militar Tiradentes abre inscrições para processo seletivo

Instituição pública oferece 150 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 50 para cada série do ensino médio

Agência Brasília

Raíssa Rebeca Albuquerque Cavalcante tinha oito anos quando descobriu, pela internet, o Colégio Militar Tiradentes (CMT). A menina se empolgou com o que viu e pediu aos pais para fazer as provas para entrar na instituição. Raíssa foi classificada na sexta posição, dentro das sete vagas oferecidas pelo colégio em 2013, destinadas à comunidade. Hoje, a garota, que mora no Gama, cursa o primeiro ano de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, instituição pública sediada em Brasília.

“O Colégio Tiradentes oferece excelente qualidade de ensino de forma gratuita. Tem muita organização e disciplina. Somos motivados a querer ir bem nos estudos, aprender. Eu aproveitei tudo, enquanto estudava lá – fiz até equitação. Já aconselhei muitos amigos a tentarem estudar no colégio”, revela Raíssa, no entusiasmo dos seus 16 anos.

Para quem pensa em ter uma oportunidade de conseguir educação de qualidade, sem precisar desembolsar um tostão sequer, a hora é essa. Nesta segunda-feira (14), o Colégio Militar Tiradentes abre as inscrições para o processo seletivo anual que vai selecionar os estudantes que vão ingressar na instituição em 2021.

Serão ofertadas 150 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 50 para cada série do ensino médio. Por ser um órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as vagas são destinadas, prioritariamente, aos dependentes dos policiais militares da capital. A comunidade, em geral, também pode participar do processo seletivo para disputar 10% do total de vagas oferecidas.

“No momento, não conseguimos suprir a demanda de dependentes dos policiais militares do Distrito Federal que querem ingressar no colégio, mas consideramos importante trazer a comunidade também para dentro da instituição. Atualmente, são 983 alunos e 62 professores”, explica o coronel José Ítalo Soares, que comanda o Colégio Tiradentes.

Desempenho superior

A busca por uma vaga no Colégio Militar Tiradentes é uma constante. O interesse dos pais, militares ou não, cresce, a cada ano. Em 2020, o processo seletivo teve 908 inscritos. A grande procura tem um motivo justo: os resultados dos alunos da instituição nos principais exames do país mostram uma qualidade superior até quando se compara ao desempenho de alunos de escolas particulares.

As aprovações na Universidade de Brasília (UnB) de ex-alunos do Colégio Militar Tiradentes, nos três últimos anos, não deixam dúvidas sobre a qualidade de ensino da instituição. Em 2018, foram 53 aprovações. Em 2019, o colégio aprovou 43 estudantes e registrou 20 aprovações, no ano passado.

Nos cursos presenciais, as aulas são de 6h40 às 12h45. Com a pandemia de covid-19, as aulas on-line ocorrem diariamente, das 7h às 12h45. O turno normal, no entanto, pode ser complementado com uma série de atividades diferenciadas

O colégio também contabiliza, no ano passado, oito aprovações em universidades federais, localizadas nos estados, oito aprovações em institutos federais, 18 em faculdades privadas, e a aprovação de Raíssa Rebeca em Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde. Nas Olimpíadas do Conhecimento, o colégio também tem sido destaque. Em 2020, ano em que começou o ensino on-line, por causa da pandemia de covid-19, o CMT garantiu oito medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze nas Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

“Também obtivemos um bom resultado nas Olimpíadas Canguru de Matemática, neste ano, conquistando 11 medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze, além de seis menções honrosa”, enumera o comandante da instituição.

Conhecidas como Olimpíadas Científicas, as Olimpíadas do Conhecimento são competições intelectuais entre estudantes de ensino fundamental, médio ou de cursos universitários de graduação. Pode ser disputada por meio de provas escritas ou com a apresentação de trabalhos.

Ensino de qualidade

“No resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que ocorre de dois em dois anos, ficamos na terceira colocação em 2015, com nota. 6.1, segunda posição em 2017, com nota 7.0 , e primeiro lugar em 2019, com nota 7.1”, relata o comandante do colégio.

O Ideb reúne, em um só indicador, os resultados relativos ao fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, dois conceitos fundamentais para a conceituação da qualidade da educação. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A Missão do Colégio Tiradentes não deixa dúvidas sobre o propósito da instituição: “promover o pleno desenvolvimento do cidadão, comprometido com os princípios da ética, da cidadania e do patriotismo, possibilitando-o responder aos desafios do mundo, bem como ser um indivíduo crítico e participativo nos processos de melhoria da sociedade”.

A disciplina está no topo dos princípios norteadores do colégio que inclui também hierarquia, patriotismo, cidadania, ética e respeito, entre outros itens. “Formamos cidadãos”, destaca o coronel José Ítalo Soares. “O sucesso do Colégio Tiradentes se baseia, principalmente, na união entre as famílias dos alunos e a própria instituição”, arremata.

De acordo com o chefe do departamento de Educação e Cultura da PMDF, Coronel Rodrigo Moreira de Souza, o propósito do CMT é oferecer, gratuitamente, educação básica de alto desempenho, capaz de formar cidadãos honestos, íntegros, responsáveis, éticos, competentes e conscientes de seus deveres. “Eles serão também possuidores de ferramentas cognitivas e emocionais, para que possam alcançar seus sonhos”.

Opções de aprendizado

Nos cursos presenciais, as aulas são de 6h40 às 12h45. Agora, com a pandemia de covid-19, as aulas on-line ocorrem diariamente, das 7h às 12h45. O turno normal, no entanto, pode ser complementado com uma série de atividades diferenciadas.

O leque de opções inclui aulas de reforço, preparatórios para as avaliações oficiais, como o PAS e Enem, cursos específicos de idiomas (inglês e espanhol) e atividades extracurriculares, oferecidas periodicamente, como aulas de hipismo.

Inscrições para o processo seletivo do Colégio Militar Tiradentes

Período: 14 de junho a 12 de julho de 2021.

Edital no site www.colegiomilitartiradentes.com.br.