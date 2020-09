Coluna 061: Brasília recebe primeiro festival flutuante do país

Evento inova no formato pedal in e aposta em cinema, música e teatro com botes e pedalinhos personalizados no Parque da Cidade

Flamingos, unicórnios, patos e cisnes gigantes prometem roubar a cena na capital do país no período de 1 a 31 de outubro. Primeiro festival flutuante do Brasil, o Flutua irá promover sessões de cinema, música e teatro ao ar livre, com botes e pedalinhos “instagramáveis” ancorados no lago do Parque da Cidade. A programação contará com a participação de artistas locais e atrações infantis. Os ingressos equivalem a flutuantes para duas ou quatro pessoas com meia entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível: R$ 70(para duas pessoas) e 140 (para 4 pessoas) segunda a quinta; e R$ 80(para duas pessoas) e R$ 160(para quatro pessoas) sexta, sábado e domingo. As sessões de música e teatro podem sofrer alterações no valor, conforme a atração.

Diante das novas alternativas culturais em meio à pandemia do novo coronavírus, a adaptação assinada pela Ilusoria Features é inspirada nos cinemas flutuantes de Paris (França) e Tel-Aviv (Israel), e tem como diferencial proporcionar entretenimento de forma lúdica e divertida. Tudo dentro dos protocolos de segurança sanitária, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e uso de álcool em gel. A sanitização das “embarcações” e dos espaços do evento também será feita com desinfetantes biodegradáveis.

Fechado há vários anos, o Pedalinho do Parque da Cidade será totalmente revitalizado a partir da parceria público-privada. As reformas do espaço começarão nesta semana, resgatando uma das mais antigas áreas de lazer da cidade, que marcou gerações de brasilienses.

Para flutuar

Localizado na altura do estacionamento dez do Parque da Cidade, o Festival Flutua contará com mais de 100 sessões distribuídas em Mostra à Deriva (cinema), CineMúsica (shows com repertório inspirado no cinema), Jazz Centenários (música ao vivo no pôr-do-sol) e Flaminguinho (teatro infantil). Um dos destaques da programação, que será divulgada semanalmente, é a mostra de cinema Centenário Federico Fellini que, assim como as demais atrações, será transmitida em um telão de LED de 14m de comprimento por 9m de altura.



Cada sessão terá capacidade para até 300 pessoas distribuídas em um espaço de 2 mil m² de área coberta, com tenda de 10m de altura. Ao todo, serão dez pedalinhos (para duas pessoas), dez botes (para quatro pessoas) e 120 botes (para duas pessoas) ancorados em vagas demarcadas na água, obedecendo o distanciamento social obrigatório. Assim como nos drive ins, a entrada se dá por ordem de chegada e no pier uma equipe de apoio fará o reboque de cada flutuante até a sua respectiva vaga por meio de cordas. Já para ir ao banheiro ou pedir lanche, basta sinalizar para a produção ir até o local com um caiaque voltado para esses tipos de deslocamentos.

Apesar de o lago ser raso, com profundidade variável entre 1m e 1m5, o evento disponibilizará salva-vidas obrigatório para crianças e optativo para os adultos, para maior tranquilidade do público. A expectativa que é pelo menos 18 mil pessoas passem pelo local ao longo de 31 dias de festival. A pré-estreia do Flutua está marcada para o dia 30 de setembro com a exibição dos filmes E La Nave Va (às 18h, para convidados e imprensa) e Titanic (às 21h, para sorteados pelo instagram do evento: @festivalflutua).

Serviço:

Festival Flutua

Data: 1º a 31 de outubro de 2020

Local: Parque da Cidade (altura do estacionamento 10)

Ingressos: R$ 70 para duas pessoas, e R$ 140 para quatro pessoas (de segunda a quinta); R$ 80 para duas pessoas, e R$ 160 para quatro pessoas (sexta, sábado e domingo)

*As sessões de música e teatro terão valores variáveis conforme a atração;

**Não haverá lugares marcados e a distribuição dos botes será feita conforme ordem de chegada;

***meia social (mediante doação de 1kg de alimento não perecíveis)

Compras: bilheteriafurandoafila.com

Informações: instagram @festivalflutua