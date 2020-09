Coluna 061: Ceilândia ganha festa online em homenagem aos seus 49 anos de história

Celebração começa a partir das 18h, e contará com apresentações musicais e espetáculos de dança

A cidade de Ceilândia completou 49 anos de fundação em março de 2020. A região administrativa que é acostumada a celebrar todos os anos o seu aniversário, enaltecendo principalmente a cultura nordestina, teve que adiar suas comemorações devido a pandemia do Covid-19. Contudo, depois de seis meses, os ceilandenses finalmente poderão celebrar.



Neste sábado (19), a partir das 18h, a cidade vai ganhar uma festa online em homenagem ao seu 49° aniversário, com muita música, dança e segurança. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, e são esperados mais de 20 mil views.



“Mais que uma festa de aniversário, queremos com esse projeto elevar a autoestima dos cidadãos com um show multicultural que pretende também gerar conteúdos imateriais, para somar ao acervo da cidade. Sabemos que Ceilândia foi ferida profundamente pelo coronavírus e as marcas serão permanentes, logo, um dos objetivos deste trabalho é também trazer um afago em solidariedade às famílias das vítimas do covid”, comenta Jorge Luiz, do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB)



Apresentações multiculturais



A live será apresentada por Joanna Alves, e contará ao todo com 11 apresentações de grupos artísticos da própria cidade, sendo oito apresentações musicais: Murica, Realleza, Nenzin, Marcelo Café, Chico de Assis e João Santana, Viella 17 e DJ Kashu. Além de três espetáculos de dança: Pegada Black, Quadrilha Sanfona Lascada e DF ZULU.



“Tenho orgulho de ter construído minha história nesta cidade de tanta fibra e tantas pessoas inspiradoras e batalhadoras. Essa live será um momento único para todos nós artistas e também a cidade”, conta a DJ Gabi Kashu.



O aniversário de Ceilândia conta curadoria da Rede Urbana de Ações socioculturais (RUAS), que atua há mais de 10 anos com produção de eventos e formação de jovens para o mercado da cultura na cidade de Ceilândia. Entre shows musicais e apresentações de dança, a RUAS levou em conta como crivo de escolha as vertentes musicais que são bastante populares na cidade, que passa pela cultura do Hip Hop e da influência nordestina com o forró, o repente e as quadrilhas juninas, priorizando artistas da própria cidade.



“Ceilândia é uma cidade de resistência, de gente resistente que vive com arte. Não apenas a arte do fazer artístico, mas, a arte do criar condições para viver, para estudar, para se locomover, para criar os filhos entre a poeira do passado e do abandono institucional. De gente nordestina, preta, pobre, sorridente, artística e quem lá mora, e é com muito orgulho que vamos fazer uma apresentação linda neste sábado”, enaltece o músico Marcelo Café.



O projeto é proveniente do termo de fomento celebrado com a Secretária de Cultura e Economia Criativa do DF, regido pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), a partir de recursos de emenda parlamentar.



Serviço

Aniversário de Ceilândia – 49 anos



Quando: 19 de setembro, sábado, a partir das 18h;

Onde: http://www.youtube.com/channel/UCvwiommu_08sw7n_yV-UBrw – canal do YouTube do IPCB-Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro

Classificação indicativa livre