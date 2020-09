Coluna 061: Deputados manobram para enterrar CPI da Pandemia

Na semana passada, 6 dos 11 parlamentares da bancada federal assinaram uma carta enviada ao governador

Douglas Protázio

Há uma queda de braço entre a base governista e a oposição para a instalação da CPI da Pandemia. Na noite deste domingo (13), o deputado Daniel Donizete (sem partido) retirou a assinatura. O deputado Roosevelt Vilela (PSB) pediu a criação de uma CPI mais ampla, para investigar os atos na Secretaria da Saúde desde 2015 – ainda no governo Rodrigo Rollemberg. Daniel Donizete afirmou que retirou a assinatura para apoiar a nova proposta de CPI.

O governo não quer a instalação e engendrou negociações para a retirada de pelo menos uma assinatura do requerimento. Assim, a CPI nem mesmo seria instalada. Na semana passada, 6 dos 11 parlamentares da bancada federal assinaram uma carta enviada ao governador. Os congressistas querem explicações sobre as providências que poderiam estar sendo tomadas com a prisão da cúpula da Secretaria da Saúde, há três semanas.