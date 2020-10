Coluna 061: JK Shopping retoma o projeto Happy Hour em outubro

Durante todo o mês, as famílias poderão aproveitar gratuitamente as apresentações de artistas locais cheios de personalidade e degustar deliciosas opções gastronômicas

Que música renova as energias e traz alegria ao coração, todo mundo sabe. Então que tal relaxar com uma dose extra de alto astral? O tradicional Happy Hour está de volta na Praça de Alimentação do JK Shopping.

Durante todo o mês, as famílias poderão aproveitar gratuitamente as apresentações de artistas locais cheios de personalidade e degustar deliciosas opções gastronômicas. As apresentações acontecem todas às quartas e quintas a partir das 20h.

Para o superintendente do JK, Marcos Atayde, o objetivo da retomada do Projeto Happy Hour é oferecer uma forma segura de entretenimento, além de reafirmar a parceria do shopping com os artistas locais que precisam voltar a trabalhar.

“As apresentações musicais, ao vivo, seguem todos os critérios e protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelo governo do Distrito Federal. A formação musical de até dois integrantes, com música ambiente e sem gerar aglomeração, contato ou qualquer tipo de proximidade entre os clientes” explica o superintendente.

Confira a programação:

Para começar o mês, dia 01/10, Marcelo Duques apresenta, em um show animado, grandes sucessos do pop e sertanejo. O artista volta a se apresentar no dia 21. Em seu repertório também não vão faltar gêneros internacionais. Nos dias 07, 15 e 29 de outubro Roberto Dias leva uma mistura de ritmos para a Praça de Alimentação do JK, com o melhor do MPB, samba e rock. Com um repertório bastante diversificado John Ferreira solta a voz no palco do Happy Hour nos dias 08 e 28/10. Nos dias 14 e 22 o sertanejo raiz vai tomar conta das apresentações do projeto queridinho, com a cantora Karol Felix.

Agenda

01 e 21 de outubro – Marcelo Duques

07, 15 e 29 de outubro – Roberto Dias

08 e 28 de outubro – John Ferreira

14 e 22 de outubro – Karol Felix

Serviço:

Happy Hour no JK Shopping

Entrada Franca

Horário: 20h às 22h

Local: Praça de alimentação do JK Shopping – Piso L3

Classificação: Livre