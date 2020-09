Coluna 061: JK Shopping tem deliciosas opções para comemorar o dia do sorvete!

Para quem curte os sorvetes mais elaborados, a dica é conhecer a Taça Suprema da Fabrique Coffe

A felicidade se encaixa perfeitamente numa casquinha, cabe dentro de um potinho e pode ser espetada em um palito! No dia 23 de setembro é comemorado o Dia do Sorvete! Com o calorão constante no DF, a delícia é sem dúvida a solução perfeita. E não importa a preferência, tem para todos os gostos, chocolate, morango, creme, com gostinho de chiclete e muitos outros.

Então não faltam motivos para comemorar a data e o JK Shopping está recheado de opções para se refrescar. Afinal, um passeio no shopping sem uma casquinha, não vale.

Para quem curte os sorvetes mais elaborados, a dica é conhecer a Taça Suprema da Fabrique Coffe. A delícia é montada com muito sorvete, pedaços de brownie e creme de avelã. (21,90). Outra sobremesa que vale a pena experimentar é a Havanna Thunder do Outback. Brownie com nozes pecans, servido com sorvete de baunilha, chantilly, crumble de biscoito e uma deliciosa calda de doce de leite. (R$ 31,90).

Os apaixonados por milkshake podem se deliciar com o queridinho milkshake crocante do Bobs (a partir de R$ 10). Para os exagerados, ou também para quem quer dividir a sobremesa, a sugestão é o Baldão de Sorvete do Burger King, são 900ml de sorvete com deliciosas coberturas para se esbaldar!

A paixão nacional dos sorvetes, as casquinhas também marcam presença por lá! No McDonalds a delícia sai por R$ 3. Na Brasil Cacau a guloseima vem com a casquinha recheada de chocolate (R$ 3).

Quem gosta de promoção levanta a mão! Para celebrar a data, as clássicas casquinhas da Chiquinho Sorvetes vão estar com preço promocional durante todo o dia 23. (R$ 1).

Boas e deliciosas opções não faltam, agora é só escolher e aproveitar!