Coluna 061: ONG de Ceilândia promove o bem-estar social desde 2007

A Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS), a partir do programa social Jovem de Expressão, atua na Praça do Cidadão desde 2007, promovendo a saúde e o potencial criativo de jovens entre 18 e 29 anos. São 13 anos desenvolvendo diversas atividades para a comunidade e a juventude de Ceilândia e outras regiões do Distrito Federal.

Em julho, a Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS) assinou um termo de cooperação com a Administração Regional de Ceilândia para participar do programa “Adote uma Praça”. Desde então, a organização vem realizando diversas benfeitorias e melhorias na Praça do Cidadão, como obras de reparo, pintura na quadra e arquibancadas, além de instalações de novas lixeiras e bancos.