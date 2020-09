Coluna: Mostra Interna de Monólogos

Douglas Protázio

Os alunos de teatro do Centro de Juventude da Ceilândia, irão realizar a Mostra de Monólogos com jovens da Ceilândia. Explorando um novo formato online, os alunos pesquisaram textos teatrais com a finalidade de criar uma cena e a partir dessa provocação investigar suas casas.

Em resposta à crise provocada pelo novo coronavírus, que ocasionou a

suspensão das atividades presenciais dos Centros de Juventude (CJ) do Distrito Federal, os cursos e oficinas ofertados pelo projeto se adaptaram à modalidade online para continuar assistindo jovens das regiões de Ceilândia, da Estrutural e de Samambaia.

A oficina de teatro do Centro de Juventude de Ceilândia não interrompeu suas atividades. As aulas estão sendo ministradas semanalmente pelo professor Adilson Diaz. Utilizando diferentes plataformas virtuais, os jovens continuam desenvolvendo técnicas de atuação, de leitura, de criação, de escrita e análise crítica.

Em meio a uma pandemia, os jovens estão dialogando sobre teoria e prática, adequando os espaços físicos cotidianos em espaços cênicos. Como movimento em meio a 150 dias de isolamento, os jovens participantes estão sendo convidados a pensar e a propor as encenações no espaço doméstico: um lugar onde o texto não sobreponha o cenário e o cenário não sobreponha o texto.

Serão 18 apresentações de cenas pelos jovens e ao final haverá um bate-papo com os participantes. A mostra encerra o módulo II da oficina de teatro ofertada no Centro de Juventude e é um convite a todos para explorarem lugares não convencionais ao trabalho teatral.

Convido a todos para verem o melhor de “MIM” – I Mostra Interna

de Monólogos.

Serviço:

I MIM – Mostra Interna de Monólogos

Data: 11/09

Horário: 14 horas

Evento online.

Plataformas: Youtube (apresentação) e Zoom (bate-papo)

Acesso gratuito por meio de link divulgado nas redes sociais do IECAP:

www.instagram.com/iecap.social

www.facebook.com/iecap.social