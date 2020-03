Começa registro para o projeto Melhorias habitacionais

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) informa aos candidatos interessados em participar do programa Melhorias habitacionais que o pré-registro está disponível desde esta segunda-feira (2/3) e poderá ser feito no aplicativo da própria empresa.

A seleção para atendimento neste ano ainda não está aberta – e esse registro tem como objetivo mapear áreas potenciais para a atuação da companhia, e também direcionar a captação de recursos por região administrativa para dar continuidade à execução do projeto.

Para realizar o registro de interesse é necessário acessar o aplicativo da Codhab, na aba de “assistência técnica”, e clicar em “melhorias habitacionais”; e, por fim, em “registro de interesse”.

O candidato deverá preencher as seguintes informações: local onde mora; nome completo; endereço completo; CPF e telefone para contato. As inscrições vão até o dia 2 de abril.

A previsão é que novas inscrições do programa sejam abertas no segundo trimestre deste ano.

O programa

O Programa Melhorias Habitacionais é desenvolvido pela Companhia vinculado ao eixo Projeto Na Medida, onde famílias de baixa renda podem ter acesso a projetos e obras de reformas residenciais. O principal objetivo é promover melhorias estruturais para garantir qualidade de vida e segurança.

Esse projeto é desenvolvido com base na Lei Federal n° 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita de arquitetos e engenheiros para reforma de habitação. Aproximadamente, cerca de 2.300 pessoas foram beneficiadas pelo programa em todo o DF.

Os critérios de participação são: ter renda mensal de até 3 salários mínimos, viver no DF há pelo menos, 5 anos; habitar em área de interesse social regularizada ou passível de regularização; ser responsável pela residência; não possuir outro imóvel e apresentar problemas de salubridade ou segurança na casa.



* Com informações da Codhab