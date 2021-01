Comece 2021 atualizado com cursos gratuitos do SENAI

Para atender a demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados, o SENAI inicia 2021 com novos cursos gratuitos sobre LGPD, cibersegurança, soluções digitais e internet das coisas

O profissional do futuro se forma no presente. Renovadas as expectativas de crescimento da economia e de contratação por parte da indústria brasileira, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) inicia o ano com inscrições gratuitas, até 17 de janeiro, para cinco novos cursos on-line de aperfeiçoamento.

“O SENAI atualiza a oferta de cursos de acordo com as tendências e as demandas do mercado. É a oportunidade para quem já está contratado e precisa se atualizar e para quem está em busca de emprego e quer reforçar o currículo”, destaca o gerente de educação profissional do SENAI, Felipe Morgado.

Os cursos estarão disponíveis de forma gratuita por pouco tempo. Garanta sua vaga na loja nacional do Mundo SENAI.

Introdução à cibersegurança – 15 horas

O curso reforça a necessidade da segurança cibernética ao abordar os tipos de ataques, conceitos e técnicas. Também ensina como garantir a proteção da empresa e dos dados pessoais e a privacidade.

Pré-requisitos: na data de início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e estar cursando o ensino fundamental. Ter ainda conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Cibersecurity Essentials – 30 horas

Entenda por que dados pessoais são lucrativos para hackers; identifique exemplos de vulnerabilidades de segurança; conheça diferentes tipos de dispositivos de segurança; saiba como proteger seus dispositivos e rede; e se atualize a respeito das questões legais e éticas enfrentadas por um profissional de segurança cibernética.

Pré-requisitos: na data de início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e estar cursando o ensino fundamental. Ter ainda conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Introdução a Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) – 20 horas

O aluno aprende o significado e o impacto da transformação digital e como os dados fornecem valor aos negócios e à sociedade digital, os benefícios da automação na digitalização, a necessidade de aprimoramento da segurança no mundo digitalizado. Além de aplicar programação básica para suporte a dispositivos IoT e descobrir as oportunidades fornecidas pela transformação digital.

Pré-requisitos: na data de início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e estar cursando o ensino fundamental. Ter ainda conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Get Connected – 30 horas

Para quem deseja começar no mundo digital, o curso aborda as mídias sociais (incluindo Facebook, LinkedIn e YouTube) e ferramentas cotidianas de software. Além de identificar diferentes tipos, problemas e soluções de sistemas de computadores, componentes internos e periféricos; o aluno vai aprender a estrutura dos diretórios no Microsoft Windows; como trabalhar com arquivos e pastas usando um editor de texto; como navegar, fazer buscas na internet e usar e-mails.

Pré-requisitos: na data de início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e estar cursando ensino fundamental. Ter ainda conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Privacidade e Proteção de Dados (LGPD) – 4 horas

Entenda os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte das organizações, tanto em meios físicos quanto digitais, a fim de proteger os dados e garantir a privacidade das pessoas.

Pré-requisitos: na data de início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado até a 5ª série do Nível Fundamental, acesso à internet por celular, computador ou notebook. Ter ainda conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Fique Ligado!

Além dos cinco cursos de aperfeiçoamento, o SENAI tem mais de 14 cursos gratuitos de Iniciação Profissional disponíveis na loja Mundo SENAI. São eles: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Lógica de Programação, Logística, Noções Básicas de Mecânica Automobilística, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação e Metrologia. Todos com carga horária de 14h. E Desvendando a Industria 4.0 e Introdução a Controladores Lógicos Programáveis, com carga horária de 20h.

O currículo e os pré-requisitos para os cursos estão disponíveis no mesmo endereço: loja nacional do Mundo SENAI.