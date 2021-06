Comper e Fort Atacadista anunciam vagas de emprego para trabalhar no Distrito Federal

Entre as oportunidades estão vagas para PCDs em diversos setores, nutricionista e técnico em manutenção

O Grupo Pereira, que atua no segmento de varejo e atacado com as bandeiras Fort Atacadista, Comper e Bate Forte anuncia contratação para as lojas da rede no Distrito Federal. São diversas oportunidades com vagas exclusivas para pessoas portadoras de deficiência – PCDs, assim como para Nutricionista e Técnico em Manutenção.

As vagas exclusivas para portadores de deficiência são para Repositor, Auxiliar de Perecíveis, Operador de Caixa, Auxiliar de Prevenção, Auxiliar Administrativo com Informática, Operador de Empilhadeira, Auxiliar de Armazém, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Carga de Descarga. Entre os benefícios oferecidos para todos os cargos estão seguro de vida, Vuon Card (cartão de crédito com desconto), crédito consignado após um ano de trabalho, refeição na empresa (café da manhã, almoço/jantar), entre outros.

Os interessados devem enviar o currículo para o endereço eletrônico genteegestao152@comper.com.br. Confira mais detalhes sobre as oportunidades para os PCDS:

Vagas com Ensino Médio Cursando, sem experiência:

Repositor, Auxiliar de Perecíveis, Operador de Caixa, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Armazém.



Vagas com Ensino Médio, cursando, com experiência e curso:

Operador de Empilhadeira

Vagas com Ensino Fundamental completo, sem experiência:

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Carga e Descarga

O Fort Atacadista também está contratando Técnico em Manutenção, com ensino médio completo, curso técnico completo em Elétrica, Manutenção Geral, com um ano de experiência em manutenções prediais, elétricas, hidráulicas, curso de NR10 e No Break. Para participar da seleção, basta enviar um e-mail para genteegestao138@fortatacadista.com.br

Os interessados na vaga de Nutricionista, devem enviar o currículo para o e-mail: genteegestao175@fortatacadista.com.br. Os requisitos são formação acadêmica em Nutrição, experiência mínima de seis meses em restaurante comercial ou industrial e desejável pós-graduação em Gastronomia ou áreas afins. O modo de contratação será como prestador de serviço, apenas para esta função.

Sobre o Grupo Pereira – Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira atua no varejo e no atacado com as bandeiras Comper, Fort Atacadista e Bate Forte. São mais de 15.000 funcionários e 780 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a companhia tem 86 unidades de negócios, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 44 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), sete filiais do Bate Forte (atacadista de distribuição) e sete lojas de varejo farmacêutico – SempreFort. O GP também é proprietário do braço de serviços financeiros, Vuon, lançado em 2019, que inclui o private label VuonCard, que já conta mais de 350 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva, por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade e com as comunidades do Entorno por meio de programas de sustentabilidade e de responsabilidade social.