Confira a programação completa da Semana Nacional de Matemática

Em comemoração ao Dia Nacional da Matemática, nesta quarta-feira, 6, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) realizará a Semana Nacional da Matemática com uma série de programações virtuais. Segundo a diretoria geral do IMPA, em razão da pandemia da Covid-19, toda a programação será feita de forma on-line, através de lives, abordando diferentes temas, como por exemplo, a importância da ciência diante de um problema de saúde tão grave como o coronavírus.

Na programação estão incluídas palestras e entrevistas com pesquisadores. Para ter acesso às lives, basta acessar o perfil do Instagram do instituto. Para esta terça-feira, 5, está programada uma entrevista com o biólogo e microbiologista Atila Iamarino. A conversa, que vai ser mediada pelo diretor do IMPA, Marcelo Viana terá como tema a importância da ciência e da matemática no combate à Covid-19.

Dia Nacional da Matemática

Em celebração ao Dia Nacional da Matemática, na quarta, as discussões serão sobre o projeto “Livro Aberto de Matemática”, que produz uma coletânea de livros didáticos dessa área para a educação básica. Para esse debate, os convidados serão o professor da Universidade Federal Fluminense Humberto Bortolossi e o diretor da Escola de Matemática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Fabio Simas, um dos criadores do “Livro Aberto”.

Também consta na programação uma live com o coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Carlos Gustavo Tamm. Juntamente com Samuel Barbosa, que é professor da Universidade Federal da Bahia e líder de equipes em torneios internacionais como a Romanian Master of Mathematics, os pesquisadores conversarão sobre o mundo das competições científicas.

Webinário

Para encerrar a comemoração, o Instituto preparou uma conferência on-line (webinário) que ocorrerá na sexta-feira, 8, às 11h. Os palestrantes Marcelo Viana, diretor geral do IMPA, Luciano Irineu, pesquisador do IMPA, Tiago Pereira, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, e Sabine Rightti, jornalista da ciência, abordarão o tema “Matemática em Tempos de Crise” com foco na crise sanitária. Essa programação também pode ser acessada pelo canal do IMPA no You tube.

*Com Informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil