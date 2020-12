Confira as principais previsões do sensitivo Eric Dantas para 2021

Marcado por transformações, 2021 propõe-se a ser o ano de avanços pessoais que 2020 não conseguiu ser

O ano de 2020 ficará eternizado na memória do mundo, porém viver um momento histórico não é uma tarefa fácil, por isso há quem só queira boas previsões para o ano que se segue.

Segundo o sensitivo Eric Dantas, do ponto de vista espiritual, 2021 é o ano 5 (2+0+2+1=5), simbolizado por renovações e mudanças. “Será um ano de autoconhecimento e de novas práticas espirituais. É um ano para se permitir conhecer outras religiões, assim como um ano focado no coletivo e no familiar”, aponta.

No quesito economia, o presságio é de um período de alto índice de desemprego até o quarto mês. “Será um ano difícil para a economia do mundo. As instabilidades no mercado e eventos coletivos marcantes podem trazer mudanças para essa área”, alerta.

Por ser um ano de renovação, a tendência é que no quesito amor, casais que não estiverem em sintonia certamente não ficarão juntos. O conselho das cartas é fortalecer o diálogo na relação e tentar entender o que o parceiro está sentindo.

No que se refere à cura de doenças, teremos avanços?

O sensitivo aponta que a vacina em 2021 é uma certeza e um avanço, porém há uma tendência de que boa parte da população brasileira se oponha à imunização. “Isso vai gerar conflito, por isso a pandemia no Brasil deve se estender até final do ano”, diz Eric Dantas, que afirma que máscaras serão usadas até novembro de 2021.

Vida dos famosos

Fátima Bernardes: Em 2021 vejo a cura de Fátima Bernardes. Será um ano complicado para o campo profissional, mas sua saúde, corpo, mente e espiritualidade estarão em dia. “Fátima é uma mulher forte. Ela está passando por um período de transformação. Logo teremos uma nova Fátima”, garante Eric.

Bruna Marquezine: A vida profissional da atriz estará em alta. “Vejo ela ganhando grande destaque novamente, sendo cada vez mais forte nas publicidades. Outro ponto é que 2021 é um ano de um novo amor para Bruna. Vejo ela feliz e completa”, garante.

Divulgação / MF Press Global