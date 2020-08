Confira cinco sites com conteúdo gratuitos para concurseiros

Plataformas dão opções para quem quer estudar sem gastar muito

Tempo, dinheiro para investir nos materiais de estudo e dedicação são elementos fundamentais para garantir sucesso em provas de concursos públicos. Para que a questão financeira não seja um empecilho, na internet é possível encontrar conteúdos gratuitos que podem fazer a diferença.

Antes de começar a estudar através dos sites, é preciso conferir se o material disponibilizado não tem um direcionamento específico, tendo em vista que algumas plataformas são focadas em processos seletivos específicos, como do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Outras ainda incluem uma ampla variedade de campos de áreas de estudo.

Abaixo, listamos quatro sites que oferecem conteúdo on-line gratuito preparatório para concursos, como apostilas, videoaulas, simulados e dicas de alta qualidade para o ensino à distância.

Alfa Concursos

O curso oferecido pela Alfa Concursos é denominado “Intensivo Alfartanos Força” e tem como objetivo preparar os candidatos com matérias básicas especialmente montadas para quem deseja prestar concursos da polícia. O curso preparatório gratuito conta com aulas introdutórias de Português, Matemática, Raciocínio Lógico, dentre outros assuntos. Além disso, estão previstos simulados e exercícios para reforçar o aprendizado. Após o cadastro, o candidato tem acesso gratuito ao material por três meses.

Gran Cursos Online

A Gran Cursos Online conta com mais de sete mil cursos, em diferentes áreas de atuação. Conta com apostilas, e-books, aulas, palestras, simulados, questões e grupos de estudos disponibilizados como amostras gratuitas. Para quem vai realizar a prova dissertativa, a plataforma disponibiliza uma oficina de redação.

Estratégia Concursos

A plataforma Estratégia Concursos disponibiliza editais recentes referentes a cada região, além de PDF’s e videoaulas, com professores apresentados no site e classificados como “excelente”, fundamental para qualificar as aprovações.

Casa do Concurseiro

As apostilas gratuitas da Casa do Concurseiro são focadas em diversas áreas, mas a plataforma se destaca em duas carreiras específicas: bancárias e tribunais, onde os resultados mais expressivos foram de diversos alunos em primeiro lugar nos últimos concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Preparatórios para concursos com bolsas de estudo

Caso a opção seja por algo mais aprofundando, o Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo educacional, disponibiliza vários cursos preparatórios com até 70% de desconto. O Educa possui em parceria com instituições com qualidade acadêmica e elevado índice de aprovação. Basta acessar o site www.educamaisbrasil.com.br e clicar na aba Preparatório para Concursos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil