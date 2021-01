Confira o novo cronograma do Prouni 2021.1

As novas datas do cronograma foram publicadas na quinta-feira, 28, no Edital nº 5

Agência Educa Mais Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no Edital nº 5, publicado nesta quinta-feira (28), as novas datas do cronograma do Programa Universidade para Todos (Prouni)referentes ao processo seletivo do 1º semestre de 2021. Agora, candidatos que foram pré-selecionados na primeira chamada têm até o dia 3 de fevereiro para garantir a vaga. Com a mudança, o resultado da 2º chamada será divulgado no dia 8 de fevereiro.

Esse prazo seria encerrado no dia 27 de janeiro. O programa ainda conta com lista de espera, e quem não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse de 01 a 02 de março.

O Prouni é destinado a brasileiros que desejam começar uma graduação, mas não têm condições de pagar as mensalidades do curso. Para participar é preciso ter feito a edição mais atual do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conseguido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e maior que zero na redação. A renda familiar per capta não pode ser maior que três salários mínimos e o candidato não pode ter diploma de ensino superior.

Além disso, é preciso se encaixar em uma das seguintes situações:



• ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou;

• ter cursado o ensino médio em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da instituição;

• ser pessoa com deficiência;

• ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública.

Novo cronograma Prouni 2021.1

Neste primeiro semestre, o programa ofertou 162.022 bolsas de estudo em parceria com faculdades de todo o país. As oportunidades são para bolsas parciais, que correspondem à metade do valor da mensalidade do curso, e as integrais, em que o governo cobre 100% dos estudos com o benefício. Confira o novo cronograma:

Período de inscrições: 12 a 15 de janeiro

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: 19 de janeiro a 03 de fevereiro

Resultado da 2ª chamada: 08 de fevereiro

Comprovação de informações da 2ª chamada: 08 a 24 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 01 a 02 de março

Divulgação da lista de espera: 05 de março

Comprovação de informações da lista de espera: 08 a 12 de março.