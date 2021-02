Confira o que abre e o que fecha no feriadão

Diversos órgãos do GDF estarão fechados entre sábado (13) e terça (16). A Agência Brasília traz o detalhamento

Agência Brasília

Apesar da suspensão da festa de Carnaval, oficializada em decreto publicado em novembro, os pontos facultativos nos dias 15, 16 e 17 (este último até as 14h) foram mantidos no calendário oficial do Distrito Federal. Com isso, diversos serviços públicos terão seus horários de atendimento afetados.

Confira abaixo o que abre e o que fecha no feriado de Carnaval:

– Saúde

As emergências dos hospitais e as seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24h por dia, sem interrupção dos serviços. Já os ambulatórios dos hospitais, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as farmácias de alto custo voltam a funcionar na quarta (17) a partir de 12h.

Fundação Hemocentro de Brasília

13/02 (sábado): 7h às 18h

14/02 (domingo): Fechada

15/02 (segunda): 7h às 18h

16/02 (terça): Fechada

17/02 (quarta): 14h às 18h

-Transporte público

Ônibus

13/02 (sábado): Tabela horária de sábado

14/02 (domingo): Tabela horária de domingo

15/02 (segunda): Tabela horária de sábado (com reforço em linhas mais demandadas)

16/02 (terça): Tabela horária de domingo

17/02 (quarta): Tabela horária de dia útil, com reforço de viagens entre 11h e 14h

Lembrando que as tabelas horárias podem ser conferidas no site DF no Ponto.

Metrô

13/02 (sábado): 5h30 às 23h30

14/02 (domingo): 7h às 19h

15/02 (segunda): 7h às 19h

16/02 (terça): 7h às 19h

17/02 (quarta): 7h às 23h

-Corpo de Bombeiros

Entre os dias 13 e 17, o Corpo de Bombeiros Militar do DF trabalha em regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna na quarta (17), a partir das 14h.

-Polícia Militar

Todos os batalhões da Polícia Militar do DF trabalham em regime de plantão ininterrupto de 24h.

-Polícia Civil

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF, além das duas delegacias de Atendimento à Mulher e as duas delegacias da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24h. Lembrando que a Delegacia Eletrônica também funciona todos os dias, 24h por dia.

-Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil trabalham em esquema de plantão durante todo o feriado de carnaval. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193. Na quarta (17), o expediente administrativo será retomado a partir das 14h.

-DF Legal

O DF Legal vai integrar a força-tarefa envolvendo diversos órgãos no reforço da fiscalização ao cumprimento dos decretos e protocolos de segurança da Covid-19. As equipes vão ser distribuídas das 8h às 3h, entre os dias 12 e 17, para fiscalizar bares, restaurantes, clubes recreativos e festas clandestinas.

-BRB

Entre os dias 13 e 17, as agências e correspondentes bancários do BRB não abrem para atendimento presencial, ficando disponíveis apenas os caixas eletrônicos. Na quarta (17), as agências funcionam em horário especial, das 12h às 16h; e os correspondentes bancários, de 8h às 18h.

-CEB

As equipes de emergência e o teleatendimento da Companhia Energética de Brasília (CEB) funcionam em esquema de plantão ininterrupto entre os dias 13 e 17, atuando 24 horas por dia.

As agências de atendimento continuam temporariamente fechadas devido às medidas de prevenção ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o serviço da Agência Digital e do aplicativo para smartphones CEB Distribuição continuam funcionando e com serviços disponíveis 24 horas por dia.

-SLU

Todas as áreas operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (coleta convencional, limpeza urbana, coleta seletiva, unidade de recebimento de entulho, aterro sanitário e usinas) funcionam normalmente entre os dias 13 e 17. O serviço de coleta seletiva prossegue de acordo com a programação diária prevista.

-Caesb

As equipes de manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalham em regime de plantão entre os dias 13 e 17. Os canais de atendimento ao cliente (WhatsApp, Agência Virtual, aplicativo para smartphone, site e telefone 115) funcionam ininterruptamente. Na quarta (17), o expediente presencial será retomado às 14h.

-DER/DF

Não haverá atendimento ao cidadão nos setores de multas e protocolo do Departamento de Estradas de Rodagem na segunda (15) e terça (16), sendo retomado na quarta (17) a partir das 14h. Entre os dias 15 e 17, as operações tapa-buraco de emergência e fiscalização de trânsito seguem em escala de plantão.

Reversão da Estrutural (DF-095)

Segunda (15): suspensa

Terça (16): suspensa

Quarta (17): manhã (6h às 9h) e tarde (17h às 19h45)

Reversão da BR-070

Segunda (15): suspensa

Terça (16): suspensa

Quarta (17): manhã (6h às 9h) e tarde (17h às 19h45)

Reversão da subida do Colorado (DF-003)

Segunda (15): suspensa

Terça (16): suspensa

Quarta (17): tarde (17h às 19h45)

Eixão do Lazer (DF-002):

Domingo (14) e terça (16): fluxo de veículos interrompido de 6h às 18h.

-Detran

As unidades de atendimento do Departamento de Trânsito do DF ficam fechadas até as 14h de quarta (17). Equipes de fiscalização e engenharia de trânsito atuam em escala especial de trabalho entre os dias 13 e 17.

-Na Hora, Procon e conselhos tutelares

Não há expediente em nenhum dos órgãos da Secretaria de Justiça e Cidadania entre segunda (15) e terça (16), com o atendimento sendo reiniciado na quarta (17), a partir das 14h.

-Cras e Creas

As unidades socioassistenciais ficam fechadas de sábado (13) a quarta (17), reabrindo às 13h.

-Restaurantes comunitários

As unidades ficam fechadas na segunda (15) e na terça (16), retomando o atendimento normal na quarta (17).

-Ceasa

13/02 (sábado): Funciona normalmente

14/02 (domingo): Fechada

15/02 (segunda): Funciona normalmente

16/02 (terça): Fechada

17/02 (quarta): Funciona normalmente