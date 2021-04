Confira os 5 melhores sites para fazer pesquisas científicas e acadêmicas

O Google, buscador mais popular da internet, nem sempre possui resultados confiáveis; entenda

Trabalhos acadêmicos como monografias e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) devem ser fundamentados por referências teóricas de publicações científicas. Logo, precisam ser muito bem embasadas a partir de buscas criteriosas. Por isso, é importante ter conhecimento sobre sites que disponibilizam textos, documentos, resenhas, artigos, áudios e vídeos com fontes confiáveis.

O Google, buscador mais popular da internet, nem sempre possui resultados confiáveis.Assim, é recomendado pesquisar em sites preparados especificamente para pesquisas científicas ou pelo Google Acadêmico, buscador do Google voltado para pesquisas.

Pensando nisso, listamos os cinco melhores sites de pesquisas científicas e acadêmicas que apresentam conteúdos confiáveis, úteis e sem qualquer tipo de interesse econômico.

Scielo: aScientificElectronic Library Online é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos.

BASE: oBielefeld AcademicSearchEngine é um buscador que conta com a maior quantidade de informação do mundo, especialmente para recursos acadêmicos de acesso aberto, desenvolvido pela Biblioteca da Universidade de Bielefeld na Alemanha. São mais de 80 milhões de documentos oferecidos de mais de quatro mil fontes, com acesso a textos completos de aproximadamente 70% dos conteúdos indexados.

Dialnet: é uma das maiores bases de dados com materiais científicos nas línguas ibero-americanas. Conta com diversos recursos, como artigos de revistas, revisões bibliográficas, livros, teses de doutorado e muito mais. Tem como objetivo principal integrar o maior número possível de conteúdos, fornecendo acesso a textos completos.

WorldWideScience: é um site composto por bases de dados nacionais, internacionais e portais científicos. É multilíngue e fornece em tempo real os resultados da pesquisa acadêmica e a tradução do conteúdo.

RefSeek: é um mecanismo de busca para estudantes e pesquisadores que tem como objetivo tornar a informação acadêmica acessível a todos. Fornece busca em milhões de documentos, incluindo páginas da web, enciclopédias, livros, revistas e jornais.

