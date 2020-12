Confira os cursos de Medicina com melhores notas de avaliação do MEC

UNIFRAN, PUCRS, UEPG e Unievangélica têm nota máxima

Agência Educa Mais Brasil

Mais de 120 mil pessoas ingressaram anualmente em cursos de Medicina no Brasil, de acordo com o último Censo da Educação Superior, sistema de avaliação do Ministério da Educação (MEC) que analisa as instituições de ensino superior e apresenta as faculdades com as melhores notas do MEC.

Conhecer o corpo docente que ensinará o curso e sua estrutura física, bem como saber a nota do Conceito Preliminar de Curso (CPC) garantem um ensino de qualidade e evita surpresas negativas ao longo da aprendizagem.

Por isso, o MEC disponibiliza um ranking para sanar dúvidas dos estudantes,o CPC, que avalia a faculdade a partir do seu corpo docente, estrutura, qualidade do ensino e recursos didático-pedagógicos.

O CPC é a média da instituição nos indicadores estabelecidos, cuja nota vai de 1 a 5, tendo o desempenho abaixo de 3 considerado insatisfatório.

Veja, a seguir, as instituições que ofertam o curso de Medicina com as melhores notas do MEC.

UNIVERSIDADE CPC FAIXA 1- Universidade de Franca (UNIFRAN) 5 2- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 5 3- Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 5 4- Centro Universitário de Anápolis (Unievangélica) 5 5- Universidade Nove de Julho (Uninove) 4 6- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 4 7- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 4 8- Universidade de Vassouras 4 9- Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 4 10- Centro Universitário de Maringá (Unicesumar) 4