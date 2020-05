Confira provas e gabaritos das edições anteriores do Enem e se prepare

Estudantes que sonham em ingressar em instituições de ensino superior através do Enem, precisam manter um ritmo de estudo intenso e, muitas vezes, isso não é uma tarefa fácil. Neste ano, o desafio é ainda maior. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas precisaram ser suspensas e os estudantes precisaram adaptar a sua rotina de estudos ao isolamento social.

Neste caso, o auxílio da internet é fundamental já que ela possui diversas ferramentas e sites que os estudantes podem acessar e buscar conteúdos para complementar os estudos. Exemplo é o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que disponibiliza todas as provas e gabaritos das edições anteriores do Enem.

Este ano, 100 mil estudantes vão fazer pela primeira vez, desde a criação do Enem, o exame em sua versão digital. O MEC já liberou a lista de cidades e o número de vagas onde vão ocorrer as provas nesse novo formato. O Enem Digital vai acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, já o impresso, em 1º e 8 de novembro. A previsão é que em 2026 todos os participantes do exame façam a prova apenas na modalidade digital.



Provas e gabaritos das edições anteriores do Enem



O Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem, disponibiliza em seu site todas as provas e gabaritos das edições anteriores dos exames. Desde 2009, as provas são compostas por questões objetivas e uma redação.

As áreas do conhecimento avaliadas são: Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, além da produção de um texto que deve ser realizado no gênero textual dissertativo-argumentativo. O tema da redação só é revelado no dia da prova. Confira abaixo provas do Enem de 2015 até a sua última edição (2019):

Prova do Enem 2019

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Prova do Enem 2018

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito



Prova do Enem 2017

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito



Prova do Enem 2016 

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito



Prova do Enem 2015

Prova do primeiro dia | Gabarito

Prova do segundo dia | Gabarito

Para que serve o Enem?



O Enem é utilizado pela maioria dos participantes para começar o ensino superior. Com os resultados é possível ingressar em uma graduação de diversas formas, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, a nota também pode ser critério para ingresso em diversas universidades portuguesas.







