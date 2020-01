Conheça 15 sites que oferecem cursos online e gratuitos para fazer no começo do ano

Os cursos online e gratuitos caíram no gosto de quem prefere aprender pela internet, seja pela praticidade ou economia. Nesse contexto, os cursos no formato MOOC (Massive Open Online Course) são opções muito procuradas, pois são acessíveis, uma vez que são uma modalidade educacional caracterizada por oferecer conteúdo gratuito e com certificado para uma grande quantidade de pessoas no ambiente online.

Os MOOC’s tornam a aprendizagem acessível, oferecendo um novo modo de estudar. As aulas são oferecidas por sites especializados em educação e, normalmente, possuem carga-horária curta.

Uma das principais características dos cursos dessa modalidade é que a aprendizagem é baseada no comprometimento do estudante. Algumas aulas têm tutores à disposição e a maioria dos conteúdos é estudada com ajuda colaborativa no ambiente virtual.

Dentre as diversas opções de cursos oferecidos, os mais procurados estão na área de Marketing, Economia, Matemática, Educação e Liderança.

Ficou interessado em aprender mais através de MOOC? Confira, a seguir, uma seleção das 15 principais instituições que oferecem o serviço.

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil