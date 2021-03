Conta de energia elétrica com 20 reais de desconto

CEB Distribuidora faz parceria com aplicativo para oferecer a redução na fatura. Saiba como se beneficiar

Agência Brasília

Os clientes da CEB Distribuição, empresa da Neoenergia, terão a oportunidade de ganhar R$ 20 de desconto no pagamento da fatura de energia elétrica. A concessionária firmou uma parceria com o aplicativo RecargaPay, que vai oferecer o desconto, a partir desta segunda-feira (15), Dia do Consumidor. O benefício será exclusivo para quem pagar com o cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes, utilizando a plataforma digital.

O desconto de R$20 será concedido a todos os consumidores que realizarem o download do app e quitarem a conta de energia pela primeira vez usando o cupom “NEO20” diretamente no RecargaPay. A parceria da CEB-D com o aplicativo é mais um canal para uma forma de facilitar o acesso dos clientes às modalidades de negociação.

Além de negociar débitos por meio do site agenciavirtual.ceb.com.br e das lojas situadas no NaHora, a partir da tarde desta segunda-feira, é possível encontrar condições diferenciadas pelo teleatendimento gratuito 116.

A distribuidora oferece ainda a quitação por meio do débito automático. “A parceria reflete um novo momento da distribuidora. Nessa mesma linha, estamos cada vez mais ampliando as opções de relacionamento com nossos clientes”, destaca o diretor-superintendente da CEB-D, Gustavo Alvares Santos.

* Com informações da CEB Distribuição