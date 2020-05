Covid-19: Ceilândia ultrapassa Plano Piloto em número de casos confirmados

Ceilândia ultrapassou o Plano Piloto e se tornou a região administrativa com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus no Distrito Federal. A cidade mais populosa da capital do país atingiu, nesta sexta-feira (29/05), a marca de 861 infectados, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. As informações são do portal Metrópoles.

O levantamento aponta 829 casos – 32 a menos – no Plano Piloto, região administrativa que liderava em quantidade de pessoas contaminadas pela Covid-19.

Ceilândia é, também, a cidade com o maior número de óbitos provocados pelo novo coronavírus. Foram 32 mortes desde o início da pandemia. A quantidade de falecimentos no Plano Piloto é bem menor: nove.

Apenas nesta sexta-feira (29/05), foram registradas três mortes de moradores de Ceilândia em decorrência da Covid-19. A quantidade de óbitos em todo o DF chegou a 142. Matéria completa do Metrópoles aqui.