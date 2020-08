CPI da Pandemia atinge 13 assinaturas e pode ser instalada na próxima semana

Líderes partidários decidirão em plenário, na terça-feira, sobre a instauração da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos do Poder Executivo do DF durante a pandemia do coronavírus atingiu 13 assinaturas nesta quinta-feira (27) e deve ser instalada na próxima semana na Câmara Legislativa. A deputada Jaqueline Silva (PTB) assinou no início da tarde o requerimento apresentado por Leandro Grass (Rede) para investigar possíveis desvios de recursos destinados ao combate da pandemia de coronavírus.

Segundo o presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), o requerimento será lido na terça-feira (1º) em plenário e os líderes partidários serão consultados sobre a instauração da CPI. Caso concordem, o pedido será públicado no Diário da Câmara Legislativa e têm início o prazo para indicação dos integrantes.

Leandro Grass (Rede) afirma que a CPI será instalada de forma obrigatória após o requerimento ter sido apoiado por 13 dos 24 parlamentares da Casa, ou seja, maioria absoluta. “É uma vitória da transparência. Vamos poder averiguar cada gasto que não estava claro, cada ato irresponsável e ainda responsabilizar quem tem que ser responsabilizado pelas irregularidades. É uma CPI importantíssima neste momento porque tudo tem que ser apurado agora. Se deixar para depois, o dinheiro já virou caixa 2, já foi gasto e ninguém será responsabilizado. A população precisa ser respeitada e é isso que vamos buscar”, disse Leandro Grass.



Prioridade



O pedido havia sido apresentado no dia 6 de julho com o a assinatura de 8 deputados, o mínimo exigido. Mas por uma razão regimental, ficou parado na Mesa da Câmara Legislativa. Com as 13 assinaturas, a CPI da Pandemia passa à frente de dois outros pedidos de abertura de CPI na prioridade.



O pedido de abertura da CPI da Pandemia conta com as assinaturas de Leandro Grass (Rede), Arlete Sampaio (PT), Fabio Felix (PSOL), Reginaldo Veras (PDT), Eduardo Pedrosa (PTC), Roosevelt Vilela (PSB), Reginaldo Sardinha (AVANTE), Daniel Donizet (PL), Julia Lucy (Novo), Chico Vigilante (PT), Jorge Vianna (Podemos), João Cardoso (Avante) e Jaqueline Silva (PTB).



