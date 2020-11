CPI do feminicídio visita delegacia de Ceilândia

O objetivo foi obter informações sobre o atendimento oferecido à população para subsidiar os trabalhos da CPI, que está fazendo essa apuração também junto a outras áreas

A Deam II recebeu, nesta quarta (18), a visita de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Feminicídio, da Câmara Legislativa do DF. Os deputados distritais Fábio Félix e Eduardo Pedrosa foram recebidos pela delegada-chefe Adriana Romana e pela adjunta Karina Duarte.

O objetivo foi obter informações sobre o atendimento oferecido à população para subsidiar os trabalhos da CPI, que está fazendo essa apuração também junto a outras áreas, como saúde e assistência social. A ideia é entender como toda a rede de atendimento à mulher tem funcionado para prevenir casos de feminicídio no DF.

A delegada-chefe apresentou as instalações da delegacia, prestou esclarecimentos sobre as atribuições das seções da delegacia, o efetivo policial, os procedimentos de registro de ocorrências, solicitação de medidas protetivas e funcionamento geral da DP.

Ao final, os deputados também conheceram as instalações do posto do IML instalado ao lado da delegacia, inovação implementada pela PCDF para facilitar e trazer celeridade no atendimento e realização de exames de lesão corporal, ato libidinoso nos casos de violência sexual e toxicológicos. O diretor-adjunto do IML, Fábio França de Souza e a dra. Jaqueline Ferreira de Souza recepcionaram a comissão e falaram sobre as atividades desenvolvidas.

Na Polícia Civil, os membros da CPI já visitaram a Deam I, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher – Nuiam, instalado na 29ª DP, e a sede do IML no complexo da PCDF.

Texto: Polícia Civil do DF