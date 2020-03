Creches: bolsa alimentação será creditada até quarta-feira (1°/4)

O dinheiro da bolsa alimentação para as crianças atendidas pelas creches credenciadas pelo GDF será creditado até a próxima quarta-feira (1°/4). As famílias vão receber R$ 60 por criança matriculada. A bolsa é de R$ 150 por mês e será paga proporcionalmente ao período que durar a quarentena pela Covid-19, segundo portaria que regulamenta o programa. Em edição extra do Diário Oficial do DF, desta terça-feira (24), a previsão é que o período de suspensão das aulas dure até 5 de abril. Caso o prazo de interrupção seja prorrogado, a bolsa continuará sendo paga.

Quase 20 mil famílias receberão o benefício. O valor total do investimento durante a suspensão das aulas é de R$ 1,250 milhão. Os cartões do BRB começarão a ser entregues esta semana em locais divulgados pela secretaria ainda nesta quarta-feira (25). Para evitar aglomerações, os cartões serão entregues em grandes escolas, uma por regional de ensino da região onde as creches estão localizadas e será feito de forma gradativa.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu criar a bolsa após decreto que obrigou as creches a fecharem as portas devido à pandemia do coronavírus.

* Com informações da Secretaria de Educação