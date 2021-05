Cruzamento com sinalizações será implantado no Setor O, em Ceilândia

Implantação de cruzamento com sinalizações verticais e horizontais e novas calçadas vão dar mais segurança ao trânsito na região

Agência Brasília

A implantação de um cruzamento com oito semáforos, nas principais vias de acesso do Setor O, em Ceilândia, vai colocar fim a uma série de transtornos causados aos moradores e motoristas da região, que convivem com a estressante e perigosa rotina de colisões de automóveis, engarrafamentos enormes e insegurança aos pedestres. O projeto inclui, além dos sinaleiros para veículos e pedestres, faixas horizontais e a construção de 12 calçadas com acessibilidade para pessoas com deficiência.

“Aqui acontece, todos os dias, de dois a três acidentes no local”, conta o borracheiro Genivaldo Alves Santos, 54 anos, há dois acostumado com as batidas dos carros e tráfego lento e pesado, bem perto de onde trabalha. “Tem dias que aqui fica insuportável, é ruim até para as pessoas atravessarem as avenidas para ir a um supermercado ou farmácia”, observa.

As obras entre a Via NM 03, em Ceilândia Norte, e Via 04, no Setor O, já começaram. A primeira medida foi a retirada do canteiro central que liga as duas avenidas para a colocação do cabeamento por onde irão passar as instalações que farão os semáforos funcionar.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, destaca que a iniciativa é um pedido antigo da comunidade. Os trabalhos são executados com cerca de 20 homens, diariamente, do programa GDF Presente, Administração Regional de Ceilândia, Novacap e Detran. “Com a nova sinalização será facilitada a travessia dos alunos da Vila Olímpica do Setor O, trabalhadores e pedestres, além de ajudar na fluidez do tráfego e dar mais segurança para os motoristas e a população da região” ressalta o gestor.

“É uma obra de grande importância. A situação hoje é de grande retenção na Via NM 03, que fluirá melhor com este cruzamento semafórico”, reforça Elton Walcácer, coordenador do Polo Oeste II, do GDF Presente.

Segurança no trânsito local

A etapa seguinte após abertura de passagem no canteiro que separa as vias NM 03 e 04 é o de asfaltamento do local. “Se tudo ocorrer como previsto, em breve o trabalho estará concluído”, diz o chefe da Diretoria de Obras da RA de Ceilândia, Sérgio Pimenta.

Morador de quadra próxima aonde ocorrem os intensos trabalhos de implantação do cruzamento semafórico, o pedreiro Júlio Ferreira da Silva, 26 anos, destaca a importância de mais essa iniciativa do GDF no campo da mobilidade. “É uma obra obrigatória que havia bastante tempo a comunidade estava pedindo”, lembra. “Vai ficar ótimo. No mínimo, vai melhorar o trânsito por aqui, que é problemático”, relata.

Para o diretor da Engenharia de Trânsito do Detran, Pedro Paulo Barbosa Gama, é uma iniciativa para lá de relevante do ponto de vista de mobilidade. “O projeto irá contribuir com a melhoria na segurança no trânsito, já que serão instaladas diversas faixas e cruzamentos cicloviários para reduzir os ricos nas travessias dos pedestres e ciclistas”, endossa. “Será muito importante para o fluxo de trânsito no local, facilitando a interligação com o Sol Nascente/Pôr do Sol e as quadras finais de Ceilândia”, complementa.