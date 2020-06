Detran Solidário estará na Ceilândia e em Taguatinga

Nesta semana, a Diretoria de Educação de Trânsito montará pontos de arrecadação de cestas básicas e realização de atividades educativas de trânsito na Ceilândia e em Taguatinga, dentro do Programa Detran Solidário.

As equipes de educação de trânsito estarão em tendas com banners educativos, exposição de viaturas e distribuição de material educativo a pedestres e condutores e farão a veiculação de mensagens educativas por alto-falante incentivando o uso da máscara, com intervenções artísticas de bonecos.

Na quarta-feira (3), o Detran Solidário estará na QNN 30 AE lote C e D – Ceilândia Sul, na via de acesso ao Atacadão Dia a Dia, das 9h às 12h. Na sexta-feira (5), o ponto de arrecadação será montado na QNL 02 AE 03 – Taguatinga, na via de acesso ao Super Adega, também das 9h às 12h.

Entrega

No domingo (31), o Programa Detran Solidário realizou a terceira entrega de cestas básicas a famílias carentes de várias regiões administrativas, num total de 37 cestas e outros 300kg de arroz, doados por servidores da fiscalização. Junto com os alimentos, foram entregues itens para as crianças, como biscoitos, achocolatados e salgadinhos.