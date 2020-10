Dicas de estudo: 4 podcasts no Spotify para reforçar o aprendizado

Programas podem ser ouvidos de forma gratuita e em vários segmentos

Agência Educa Mais Brasil

Produzindo sob demanda e com possibilidade de serem escutados a qualquer momento de forma simples, na internet ou em aplicativos para celular com o Spotify, os podcasts são ótimas ferramentas para potencializar os estudos. Eles ainda permitem ao ouvinte treinar sua capacidade de atenção por meio de conteúdos só por áudio ou possibilita que o estudante faça outras coisas enquanto escuta.

As publicações em formato de áudio são dos mais variados segmentos, inclusive voltados para educação. Se você está focado nos estudos para o vestibular e quer tornar esse desafio um pouco mais dinâmico, com certeza vai encontrar essa possibilidade nos podcasts.

Pensando nisso, separamos quatro programas para auxiliar a revisar os temas mais recorrentes nos vestibulares, incluindo língua estrangeira, dicas e informações de como conquistar um bom desempenho na avaliação. Confira!



Podcast Escriba Cafe

Produzido desde 2004, por Christian Gurtner, um historiador e escritor, o Escriba Cafe é o primeiro podcast de história do Brasil e, também, o primeiro no formato storytelling, sendo eleito por duas vezes o melhor podcast do país. A forma como é narrada deixa os assuntos mais leves e interessantes.



Podcast Intervenção

O professor de linguagens e redação, Rodrigo Mota, aborda de forma bastante descontraída o universo do vestibular no podcast Intervenção. Com cinco episódios já disponíveis, o programa semanal dá dicas de como focar nos estudos e conseguir a tão sonhada aprovação de forma leve, mas com foco no objetivo.

Podcast Resumov

Esse podcast não se limita apenas ao Enem, ele é voltado para vestibulandos que desejam concorrer a uma vaga nos vestibulares mais concorridos do país como o da Universidade de São Paulo (USP). Professores e universitários dão dicas para otimizar o tempo de estudos, tornando a preparação mais eficiente, como lidar com o medo da reprovação, entre outros.



Inglês do Zero

O Inglês do Zero é um programa destinado aos estudantes que escolheram esta opção de língua estrangeira no Enem ou outro vestibular e têm pouco conhecimento no idioma e quer estudar sozinho. Nesse podcast você encontrará um material completo para realizar o seu estudo de forma autodidata e descontraída.