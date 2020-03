Dinheiro do Bolsa Alimentação liberado nesta quarta (18)

Os recursos do Bolsa Alimentação, o programa emergencial criado pelo GDF para a compra de alimentos durante a suspensão das aulas na rede público de ensino, estarão disponíveis para os pais na tarde desta quarta-feira (18). Esse dinheiro pode ser usado pelas famílias dos estudantes que fazem parte do cartão material escolar e tem validade, para este fim, pelos 15 dias previstos de recesso escolar, em 30 de março. Se este período for prorrogado, o programa será mantido.

Os estudantes que fazem uma refeição na escola terão direito a R$ 59,70 para os quinze dias de suspensão. Se fizerem duas refeições, o valor dobra. Os valores são referentes à refeição – ou seja, almoço e/ou janta. A família receberá por cada um dos filhos matriculados na rede pública os valores calculados a partir do número de refeições feitas por estudante matriculado.

No total, serão investidos R$ 6,5 milhões no programa, que vai atender 69.848 famílias, responsáveis por 106.435 estudantes. Os recursos virão do orçamento da merenda escolar.

Todas as famílias que fazem parte do cartão material escolar devidamente cadastradas no Bolsa Família vão receber. Caso algum beneficiário não receba imediatamente, terá o crédito retroativo, nos próximos dias, pelo período completo previsto pelo decreto nº 40.520, de 14 de março.

Os beneficiários do cartão material escolar do último lote, com pagamento previsto para 25 de março, vão receber agora somente o crédito pelo bolsa alimentação, como todos os demais beneficiários.

Uso simultâneoNos últimos três dias, a equipe técnica do BRB conseguiu desenvolver um aplicativo que permitirá o uso simultâneo dos dois benefícios. Portanto, não é mais necessário, como previsto inicialmente, zerar uma finalidade para usufruir de outra.

No momento da compra, o cartão vai oferecer as duas possibilidades. Basta escolher a opção desejada. O aplicativo também oferece a possibilidade de consulta dos créditos de ambos os programas.

Para a compra de alimentos, o cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento, como supermercados, mercados, mercadinhos de bairros, restaurantes e padarias. Para material escolar, somente na rede de papelarias credenciadas.

O uso do Bolsa Alimentação é mais amplo porque o governo quis lançá-lo o mais rapidamente possível, a fim de que as crianças e jovens não ficassem sem merenda. Por isso não houve o credenciamento do comércio alimentício.

Caso a comissão criada pelo GDF para acompanhar a evolução da epidemia decida estender o prazo de suspensão das aulas, serão divulgadas novas orientações pela Secretaria de Educação, encarregado pela condução das ações da área durante este período.

A Diretoria de Alimentação Escolar da Secretaria preparou uma lista de alimentos para manter uma dieta rica e nutritiva para as crianças.

Embora o cartão passe a ter uso amplo no comércio, a Secretaria recomenda às famílias que gastem o valor da bolsa nos alimentos desta lista.

O mau uso do cartão, para fins que não sejam de compra de alimentos, poderá ter consequências graves, inclusive a perda e com os beneficiados respondendo criminalmente por desvio de finalidade.

Para saber mais clique em pergunta e respostas.

Confira a lista de alimentos sugeridos

Gêneros e produtos – Cartão Alimentação Açúcar cristal Batata Doce Amido de milho Batata Inglesa Arroz Beterraba Biscoito Amanteigado Brócolis Biscoito Cream Craker Cenoura Biscoito Maisena Chuchu Extrato de Tomate Couve Manteiga Farinha de mandioca Couve Flor Feijão Espinafre Leite em pó Inhame Macarrão Milho verde Óleo de soja Pepino preto Sal Repolho branco Abacaxi Pérola Alho Banana Prata Cebola Goiaba Cebolinha Laranja Coentro Limão Salsa Morango Pimentão Maçã Pão careca Mamão Pão Brioche Melancia Peito de frango in natura Melão Carne bovina in natura Abóbora japonesa Filé de peixe sem espinha in natura Abobrinha Ovo de galinha Alface

* Com informações da Secretaria de Educação