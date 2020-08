Distritais e bancada federal solicitam abertura de CPI da Pandemia

Os presentes citaram a cooperação entre as esferas legislativas e de parlamentares de diferentes bancadas

A Comissão Especial de Acompanhamento às Ações de Combate à COVID19 no DF reuniu, na noite desta quarta-feira (26), representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Congresso Nacional para discutir a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre supostos desvios e superfaturamentos de recursos públicos na gestão da crise causada pela Covid-19.

Após a prisão do secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, e de outros servidores de alto escalão da Secretaria na manhã de ontem (25) em uma operação do Ministério Público do DF, que investiga um suposto superfaturamento na compra de testes de COVID-19, deputados distritais, federais e senadores se reuniram no plenário da CLDF e se posicionaram a favor da criação de uma CPI que investigue possíveis erros e omissão de informações sobre ações do GDF em relação ao enfrentamento da pandemia.

Os presentes citaram a cooperação entre as esferas legislativas e de parlamentares de diferentes bancadas como um sinal da importância da investigação e afirmaram que a falta de transparência governamental, sobretudo em um momento como o atual, é inadmissível.

*Com informações da CLDF