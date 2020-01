Doações do Troco Solidário beneficiam crianças de Ceilândia

O ano de 2020 começou em clima de solidariedade no Distrito Federal. A campanha realizada pela rede Fort Atacadista, denominada Troco Solidário, acaba de destinar R$ 60.312,55 para a Federação Habitacional Sol Nascente, conhecida como Fehsolna.

O Troco Solidário é uma iniciativa em que o consumidor ao efetuar o pagamento de suas compras nas lojas do Fort Atacadista, comunica ao Operador do Caixa a doação do seu troco, no valor que deseja. Com este simples gesto, o projeto vem auxiliando instituições de ajuda comunitária que precisam do apoio da sociedade para manter seus projetos sociais.

A Fehsolna, primeira entidade contemplada deste ano, foi criada em 2008 e está instalada em Ceilândia (DF). No local são desenvolvidas atividades que promovem a interação social e os dons artísticos das crianças. Também são feitos atendimentos psicológicos e pedagógicos e em breve terá médicos atendendo a comunidade local, com auxílio de voluntários da região. Os valores doados pelo Fort Atacadista serão aplicados na manutenção da entidade, além de auxiliar na aquisição de roupas, brinquedos, materiais de artesanato, artigos musicais e esportivos.

De acordo com o Gerente da loja do Fort Atacadista Sol Nascente, Ademar Guido, a solidariedade dos clientes é positiva e garante melhorias na qualidade de atendimento e na manutenção das entidades. “É muito gratificante colaborar com um projeto tão atuante e importante para comunidade que mais precisa aqui no DF. Os valores foram arrecadados durante os meses de julho a dezembro de 2019 e vamos seguir com os trabalhos em 2020”, informou.

Para a diretora da Fehsolna, Dona Lila, a campanha foi de grande valia para a instituição. “Eu só tenho a agradecer a colaboração de todos e com certeza este repasse é bem-vindo e será muito bem aplicado, graças a Deus”, disse.