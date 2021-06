Editais abrem mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos no Senai

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF investe R$ 25 milhões em qualificação profissional para a população

Agência Brasília

O governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) lançou, nesta semana, 6.135 vagas em cursos gratuitos. Há oportunidades em cursos técnicos, de qualificação e de aperfeiçoamento profissional.

São 4.130 vagas do Programa Senai de Gratuidade Regimental e outras 2.005 do DF Inova Tech, uma parceria da instituição com o governo local, por meio da Secti e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF). O prazo para inscrição termina em 30 de setembro ou até o preenchimento das vagas.

“Nossa missão é qualificar todos para o mercado de trabalho. Nós, do GDF, temos um compromisso com o futuro profissional do aluno. Já entregamos 521 certificados e foram formadas 42 turmas. Temos uma estimativa de oferecer 6 mil vagas até o final do ano de 2021. E uma perspectiva de formar 20 mil alunos até 2022”, ressalta Gilvan Máximo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF.

Nos editais, há previsão de data para início das aulas, porém o Senai-DF convocará os inscritos para matrícula quando as turmas atingirem a quantidade mínima de alunos.

São cursos nas áreas de Alimentos, Automação Industrial, Automotiva, Construção Civil, Domótica, Eletroeletrônica, Energia GTD (geração, transmissão e distribuição de energia), Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Madeira e Mobiliário, Metalmecânica, Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Vestuário. Há vagas nas escolas de Brasília, que fica no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga.

Há opções de turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, nas modalidades a distância, semipresencial — com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial — e presencial. No entanto, enquanto prevalecer a necessidade da adoção de medidas para evitar a disseminação da covid-19, as turmas ocorrem a distância. Algumas contam com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades presenciais para a parte prática do curso.

Inscrição

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário no site cursos.senaidf.org.br e anexar cópia do RG (frente e verso). Em seguida, o candidato receberá um e-mail confirmando a inscrição.

No caso do Programa Senai de Gratuidade Regimental, o candidato pode realizar matrícula em mais de um curso, desde que os cursos sejam em turnos diferentes. Já para as capacitações do DF Inova Tech, é preciso concluir uma para se inscrever em outra.

Os pré-requisitos variam conforme o curso. No caso dos técnicos, é preciso ainda ser maior de 16 anos, ter concluído ou estar cursando a 2ª série do Ensino Médio.

As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição e o Senai-DF entrará em contato por e-mail ou por telefone para agendar a efetivação da matrícula, que ocorre de forma presencial. O prazo para comparecer na unidade em que o curso será ofertado é de até dois dias úteis, com exceção da unidade Senai Brasília, em que as matrículas são realizadas em Taguatinga.

No ato da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF, dos comprovantes de situação escolar (certificado, declaração ou histórico escolar) e de residência. Para alunos menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal.

Modalidades de ensino

Os cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional são de curta duração, com cargas de 20 a 400 horas-aulas (de uma semana a quatro meses, em média). O primeiro tem o objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho ou de lhe permitir uma recolocação profissional. Já o segundo, trata da ampliação, complementação ou atualização de competências de determinado perfil profissional. Em ambos os casos os concluintes recebem certificados.

Os técnicos são mais longos, com cerca de 1.200 horas-aulas (de um ano a um ano e meio). Formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria e ao fim o aluno recebe um diploma.

Leia aqui os editais de vagas do DF Inova Tech e do Programa Senai de Gratuidade Regimental

*Com informações da Secti