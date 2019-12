Edital para reforma do CEM 10 de Ceilândia está em fase final de conclusão

O edital para reforma do Centro de Ensino Médio (CEM) nº 10, de Ceilândia, está prestes a ser concluído. A informação é da Secretaria de Educação do DF. Segundo a pasta, após a elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura, resta apenas a análise jurídica para que edital seja lançado no mercado.

A obra está orçada em R$ 6.398.269,75 e compreenderá uma reforma geral de todas as instalações da escola que fica localizada na QNP 30 – AE 01.

A reforma do CEM 10 é uma prioridade para o Governo do Distrito Federal. Tanto é que a Secretaria de Economia já disponibilizou os recursos necessários ao andamento da licitação, ainda em 2019.

Contudo, devido às mudanças administrativas ocorridas na Secretaria de Educação, que é a pasta que detém competência para tramitar o processo da reforma, a expectativa é de que as obras sejam iniciadas em 2020.

O CEM 10 está fechado desde fevereiro de 2016. A escola possuía cerca de 1500 alunos. Atualmente funciona apenas no matutino e vespertino, com 880 estudantes.

* Com informações da Secretaria da Economia