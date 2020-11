Educação abre período de inscrições pelo Canal 156

Cadastro para estudantes com deficiência tem orientações específicas e deve ser feito nas regionais de ensino

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) disponibilizou mais um canal de atendimento aos interessados em obter vaga em uma das unidades escolares da rede pública de ensino do DF.

De 17 de novembro até 6 de dezembro, a Central 156, opção 2, também está disponível para inscrições de novos estudantes para o ano letivo de 2021. Para esse tipo de atendimento, as ligações podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 21h, e sábados, domingos e feriados, de 8h às 18h.

Pelo site da SEEDF, as inscrições iniciaram em 10 de novembro e seguem até 13 de dezembro. Ao todo, do primeiro dia de inscrições até as 6h desta terça-feira (17), a Secretaria contabilizou 13.295 registros.

No ato do cadastro, o interessado precisa informar o número de CPF do estudante que será inscrito e o CEP da residência em que mora ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis. Com essas informações, a Secretaria de Educação do DF irá realizar o cruzamento de dados e alocar os novos estudantes preferencialmente em unidades escolares na região do CEP apresentado na inscrição.

Tanto pelo site da SEEDF como pela Central 156, as inscrições para o próximo ano letivo são para novos estudantes de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Inscrição de estudantes com deficiência

O período de cadastro e triagem de estudantes com deficiência que desejam uma vaga para o ano letivo de 2021 também inicia nesta terça-feira (17) e vai até 8 de dezembro. A inscrição deve ser feita na coordenação regional de ensino mais próxima da casa ou do trabalho dos pais ou responsáveis.

Para evitar aglomeração, o interessado deve ligar na regional escolhida e agendar comparecimento ao local. No dia e horário marcados deverão ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento e CPF do estudante; RG e CPF do responsável; comprovante de residência atual, com CEP; laudo/relatório médicos e declaração de escolaridade.

As regionais estão adotando os protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscaras, para atendimento às famílias. Para esses estudantes as inscrições não devem ser feitas pelo site da SEEDF ou por meio da Central 156. Confira aqui os telefones e endereços das Coordenações Regionais de Ensino (CREs)

Inscrição para Educação de Jovens e Adultos

Para maiores de 15 anos que não terminaram o ensino fundamental e os maiores de 18 anos que deixaram de concluir o ensino médio, e desejam finalizar os estudos em 2021, as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto pela Internet quanto pela Central 156, irão ocorrer entre 15 a 30 de dezembro.

As 14 coordenações regionais de ensino da SEEDF ofertam 1º, 2º e 3º segmentos, para promover o acolhimento das pessoas que se afastaram da escola na idade regular.

Para quem já é estudante da rede pública de ensino

A renovação de matrícula de estudantes da rede pública de ensino para o próximo ano letivo é automática para os estudantes frequentes. Dessa forma, cabe às secretarias escolares realizar a confirmação de matrícula desses alunos.

Para os estudantes que desejam mudar de escola, o remanejamento escolar ocorrerá em dezembro. As datas e informações a respeito desse processo serão divulgadas em breve, pela SEEDF.

*Com informações da Secretaria de Educação