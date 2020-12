Educação dá início ao remanejamento escolar 2020

As solicitações poderão ser realizadas a partir desta segunda-feira, 07/12, e vão até dia 18/12

A partir desta segunda-feira (7), a Secretaria de Educação dá início ao processo de remanejamento escolar, destinado a estudantes que já estão na rede pública de ensino e desejam mudar de escola.

O responsável deverá manifestar interesse em inscrever o estudante no remanejamento por meio do e-mail da própria escola na qual o estudante está matriculado.

Documentos obrigatórios no ato da inscrição:

➺ Quando a opção for pela proximidade da residência: apresentar comprovante de residência, como conta de luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração do proprietário do imóvel ou declaração de próprio punho.

➺ Quando a opção for pela proximidade do trabalho: apresentar documento que comprove o vínculo empregatício do estudante ou do responsável, que ateste o endereço do trabalho, como carteira de trabalho, último contracheque ou declaração atualizada do empregador.

➺ Quando a opção for pela escola de preferência: apresentar justificativa formal explicitando o motivo da escolha. Cada modalidade de ensino possui critérios para a justificativa, disponíveis na Estratégia de Matrícula.

Resultado

O resultado do remanejamento será divulgado em janeiro de 2021, no site da SEEDF e a consulta é de inteira responsabilidade do candidato.

A Secretaria de Educação ressalta que somente é possível efetivar o remanejamento caso haja vaga disponível na escola para a qual o estudante optou pela mudança.

Confira AQUI a relação dos e-mails das Unidades Escolares

*Com informações da Secretaria de Educação