Educação inaugura 5 CEPIs em março: 870 vagas em creches são abertas

Entre os dias 5 e 19 de março, a Secretaria de Educação vai inaugurar mais cinco Centros de Educação de Primeira Infância (CEPIs). Cada unidade tem capacidade para 174 crianças de zero a 3 anos, proporcionando, ao todo, mais 870 vagas de creche no Distrito Federal. O primeiro é o CEPI Cajuzinho, localizado no CA 2, lote 24, no Lago Norte, que tem inauguração oficial nesta quinta-feira (5/3), às 15 horas. Os demais são: CEPI Papagaio, em Ceilândia; Periquito e Bem-te-Vi, em Samambaia; e Parque dos Ipês, em São Sebastião.

Em quatro das novas unidades os investimentos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao todo, para o CEPI Papagaio foram destinados R$ 3.060.454,20; no CEPI Cajuzinho o Fundo investiu R$ 3.253.529,83; no CEPI Periquito foram R$ 1.613.045,94; e o CEPI Bem-te-vi recebeu R$ 2.860.416,46.

Os prédios seguem o modelo padrão do Projeto Proinfância Tipo B, do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, instituído pelo Ministério da Educação (MEC).

Os centros contam com quatro blocos. Na entrada principal do CEPI fica o administrativo, com a recepção, secretaria e orientação, almoxarifado, diretoria, sala e sanitário dos professores. O bloco de serviços fica próximo ao estacionamento, com entrada independente para fornecedores e serviços, sanitários dos funcionários, cozinha, lactário e lavanderia.

Aproximadamente 36 funcionários vão utilizar esses espaços, entre diretor, coordenador, professores, monitores, secretário escolar, nutricionista, porteiro, cozinheiro, serviços gerais, agente patrimonial e auxiliar de cozinha.

O bloco pedagógico é formado pelos blocos creche I e II e creche III e pré-escola. No primeiro, a creche tem recepção, fraldário, salas de atividades e repouso, alimentação e solário. A creche III e pré-escola conta com a mesma estrutura, menos o fraldário.

Por último, o bloco multiuso tem sala de leitura, laboratório de informática, dois banheiros infantis para as crianças e dois para adultos portadores de necessidades especiais, sala do rack (apoio à informática), salas da companhia elétrica e telefônica.

Refeitório, pátio coberto e descoberto, anfiteatro aberto, playground para atividades lúdicas também compõem a estrutura física que vai atender crianças e comunidade escolar nos novos Centros de Educação de Primeira Infância (CEPIs).

O projeto do CEPI Parque dos Ipês é diferenciado em relação ao padrão nacional do FNDE. Antes de se tornar um centro para atender a primeira infância, o espaço seria utilizado como Centro de Ensino Infantil (CEI) no novo empreendimento habitacional desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), o Bairro Crixá.

O CEPI de São Sebastião também tem diferenciais – conta com quatro berçários e seis salas de atividades.

Todos os CEPIs já estão atendendo a comunidade, mesmo antes das inaugurações oficiais. As novas vagas foram destinadas às famílias já inscritas no Cadastro de Solicitação de Vagas.

Serviço:

No Lago Norte, a inauguração será em 5/3;

Em Samambaia terá as duas inaugurações no dia 12/3;

No dia 17/3 é a vez de Ceilândia;

E no dia 19 em São Sebastião.

*Com informações da Agência Brasília