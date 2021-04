Em Ceilândia, equipes recolhem 561 toneladas de entulhos

Serviços também contemplaram a lavagem de paradas de ônibus, manutenção de estradas rurais e operação tapa-buracos

Agência Brasília

Em dez dias de trabalhos do GDF Presente e da administração regional, Ceilândia ganhou serviços importantes para a melhoria da qualidade de vida da população.Na lista constam retirada de entulhos, lavagem de paradas de ônibus, recuperação de estradas e tapa-buracos. Ações que trazem aos moradores a importante sensação de bem-estar.

Entre 22 e 31 de março, as equipes do GDF Presente recolheram 561 toneladas de entulho. Material que foi levado para a Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), espaço adequado para o acolhimento deste tipo de material.

A retirada de entulho deixou a cidade mais limpa, assim como o serviço de lavagem de paradas de ônibus. Os trabalhadores que usam transporte público no P Sul e Norte, M2 Sul e Norte e NM2 Sul e Norte viram que boa parte dos abrigos estavam lavados, sem poeira e sujeira.

Também foram recuperados 6,5km de estradas vicinais nas glebas 3 e 4 do Incra 9 e no Núcleo Rural Monjolinho. Este trabalho é importante para quem transita na região.

Ainda em manutenção de vias, 67 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para reduzir os buracos na cidade. Outra iniciativa que o programa costuma prestar constantemente em todas as regiões administrativas.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que as ações são constantes e permanentes para a melhoria da infraestrutura da cidade, uma vez que se trata de uma atividade contínua que engloba o processo de manutenção da região. “Estamos com equipes integradas atuando fortemente na limpeza de áreas públicas, na manutenção de estradas rurais, na poda de árvores, além de inserir nas ruas várias frentes de trabalho da operação tapa-buracos”, enfatiza Piauí.

Para o coordenador do Polo Oeste II do GDF Presente, Elton Walcácer, a limpeza ajuda na autoestima das pessoas e na preservação do meio ambiente. “São ações essenciais”, resume. Já a operação tapa buracos e a recuperação de estradas vicinais, segundo Elton, “melhoram o conforto dos usuários no trânsito”.

Diretor de Obras da administração regional, Sérgio Barbosa Pimenta faz questão de ressaltar a parceria com o GDF Presente. “Junto com esses profissionais, a administração pode fazer todos esses serviços. A manutenção de logradouros públicos é muito importante e a parceria com o GDF Presente também, pois nos ajudam com profissionais e equipamentos”, acrescenta.