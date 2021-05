Em homenagem ao Dia do Gari trabalhadores ganharão kit contra à Covid, nesta sexta-feira (14)

A iniciativa da coordenação do concurso Miss e Mister Gari DF tem como objetivo valorizar a categoria, além de distribuir máscaras, álcool em gel e bolo no pote

A coordenação do concurso Miss e Mister Gari DF para homenagear o Dia do Gari, comemorado dia 16 de maio, realizará a distribuição de máscara, álcool em gel e bolo no pote para os trabalhadores que atuam na limpeza pública, nesta sexta-feira (14), a partir das 10h. A ação conta com a parceria da Administração Regional de Ceilândia, o SLU, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a empresa Sustentare.

A homenagem é simbólica e sem aglomeração e tem como objetivo valorizar essa classe fundamental para toda sociedade do Distrito Federal. A ação também contará com a presença da Miss Gari DF Natalia Souza Teixeira.

A idealizadora do concurso Fátima Dias, conta que devido à pandemia os garis não têm parado nenhum momento na limpeza das ruas do DF. Além disso, o Dia do Gari é uma data muito importante para despertar a consciência da população em relação ao trabalho dos coletores. ” Infelizmente não poderemos celebrar essa data tão importante para os garis. Sabemos que o concurso ajuda a melhorar a autoestima desses trabalhadores, que muitas vezes passam despercebidos e invisíveis para muitos. O que esperamos é que todos sejam vacinados! ressalta Fátima Dias.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que pela região ser a maior do DF, o trabalho dos garis é essencial para manter uma cidade mais limpa e organizada. “ O que podemos dizer quanto sociedade é agradecer por esses profissionais que arduamente estão nas ruas todos os dias mesmo em meio à pandemia para garantir uma cidade limpa! Parabéns a todos os garis do DF”, faz o agradecimento Marcelo Piauí.

Serviço

Distribuição de kits e bolo no pote.

Saída: Administração de Ceilândia

Horário: 10h